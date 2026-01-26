Все 27 государств-членов Европейского Союза сегодня официально утвердили регламент о поэтапном прекращении импорта российского газа, в частности, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), на территорию ЕС.

ЕС прекращает импорт российского газа

Документ также предусматривает усиленный мониторинг происхождения топлива и диверсификации энергоснабжения.

Новый регламент является ключевым элементом реализации стратегии REPowerEU, направленной на полный отказ ЕС от зависимости от российских энергоресурсов.

– С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС будет более сильным, устойчивым и диверсифицированным. Мы отказываемся от губительной зависимости от российского газа и делаем важный шаг к созданию автономного Энергетического союза в духе солидарности и сотрудничества, – заявил энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос.

Поэтапный запрет, контроль и диверсификация

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и СПГ в ЕС будет запрещен.

Ограничения начнут действовать через шесть недель после вступления в силу документа. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период, который должен минимизировать влияние на рынки и цены.

Полный запрет на импорт российской СПГ вступит в силу с начала 2027 года, а для трубопроводного газа – с осени 2027 года.

Перед разрешением на импорт газа в Евросоюз страны-члены обязаны проверять страну происхождения добываемого топлива.

Нарушение новых правил будет влечь значительные санкции: штрафы не менее 2,5 млн евро для физических лиц и от 40 млн евро для компаний, или не менее 3,5% годового мирового оборота, или 300% стоимости соответствующей транзакции.

Национальные планы и контроль контрактов

До 1 марта 2026 г. все государства ЕС должны разработать национальные планы диверсификации газовых поставок и определить потенциальные риски замещения российского газа.

Для этого компании должны уведомлять национальные органы и Еврокомиссию об имеющихся контрактах, связанных с российским газом.

Страны, до сих пор импортирующие российскую нефть, также обязаны представить собственные планы диверсификации.

Чрезвычайные ситуации

В случае объявления чрезвычайного положения и при наличии серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия может временно приостановить запрет на импорт сроком до четырех недель.

Регламент будет опубликован в Официальном журнале ЕС, вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться непосредственно во всех странах Союза.

Также Еврокомиссия планирует представить законодательную инициативу по поэтапному прекращению импорта российской нефти до конца 2027 года.

