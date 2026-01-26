27 стран ЕС согласовали план отказа от российского газа
- 27 стран ЕС приняли регламент о постепенном прекращении импорта российского газа и СПГ.
- Запрет предусматривает поэтапный ввод, мониторинг и диверсификацию энергоснабжения.
- Страны должны предоставить национальные планы и контролировать остаточные контракты на российский газ.
Все 27 государств-членов Европейского Союза сегодня официально утвердили регламент о поэтапном прекращении импорта российского газа, в частности, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), на территорию ЕС.
Документ также предусматривает усиленный мониторинг происхождения топлива и диверсификации энергоснабжения.
Новый регламент является ключевым элементом реализации стратегии REPowerEU, направленной на полный отказ ЕС от зависимости от российских энергоресурсов.
– С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС будет более сильным, устойчивым и диверсифицированным. Мы отказываемся от губительной зависимости от российского газа и делаем важный шаг к созданию автономного Энергетического союза в духе солидарности и сотрудничества, – заявил энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос.
Поэтапный запрет, контроль и диверсификация
Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и СПГ в ЕС будет запрещен.
Ограничения начнут действовать через шесть недель после вступления в силу документа. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период, который должен минимизировать влияние на рынки и цены.
Полный запрет на импорт российской СПГ вступит в силу с начала 2027 года, а для трубопроводного газа – с осени 2027 года.
Перед разрешением на импорт газа в Евросоюз страны-члены обязаны проверять страну происхождения добываемого топлива.
Нарушение новых правил будет влечь значительные санкции: штрафы не менее 2,5 млн евро для физических лиц и от 40 млн евро для компаний, или не менее 3,5% годового мирового оборота, или 300% стоимости соответствующей транзакции.
Национальные планы и контроль контрактов
До 1 марта 2026 г. все государства ЕС должны разработать национальные планы диверсификации газовых поставок и определить потенциальные риски замещения российского газа.
Для этого компании должны уведомлять национальные органы и Еврокомиссию об имеющихся контрактах, связанных с российским газом.
Страны, до сих пор импортирующие российскую нефть, также обязаны представить собственные планы диверсификации.
Чрезвычайные ситуации
В случае объявления чрезвычайного положения и при наличии серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия может временно приостановить запрет на импорт сроком до четырех недель.
Регламент будет опубликован в Официальном журнале ЕС, вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться непосредственно во всех странах Союза.
Также Еврокомиссия планирует представить законодательную инициативу по поэтапному прекращению импорта российской нефти до конца 2027 года.