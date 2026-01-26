Усі 27 держав-членів Європейського Союзу сьогодні офіційно затвердили регламент про поетапне припинення імпорту російського газу, зокрема трубопровідного та зрідженого природного газу (ЗПГ), на територію ЄС.

ЄС припиняє імпорт російського газу

Документ також передбачає посилений моніторинг походження палива та заходи з диверсифікації енергопостачання.

Новий регламент є ключовим елементом реалізації стратегії REPowerEU, спрямованої на повну відмову Євросоюзу від залежності від російських енергоресурсів.

– Відсьогодні енергетичний ринок ЄС буде сильнішим, стійкішим та диверсифікованішим. Ми відмовляємося від згубної залежності від російського газу та робимо важливий крок до створення автономного Енергетичного союзу в дусі солідарності та співпраці, – заявив енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Майкл Даміанос.

Поетапна заборона, контроль та диверсифікація

Відповідно до регламенту, імпорт російського трубопровідного газу та ЗПГ до ЄС буде заборонено.

Обмеження почнуть діяти через шість тижнів після набрання документом чинності. Для чинних контрактів передбачено перехідний період, що має мінімізувати вплив на ринки та ціни.

Повна заборона на імпорт російського ЗПГ набуде чинності з початку 2027 року, а для трубопровідного газу – з осені 2027 року.

Перед дозволом на імпорт газу до Євросоюзу країни-члени зобов’язані перевіряти країну походження видобутого палива.

Порушення нових правил тягнутиме за собою значні санкції: штрафи щонайменше 2,5 млн євро для фізичних осіб та від 40 млн євро для компаній, або не менше 3,5% річного світового обороту, чи 300% вартості відповідної транзакції.

Національні плани та контроль контрактів

До 1 березня 2026 року всі держави ЄС мають розробити національні плани диверсифікації газових поставок і визначити потенційні ризики заміщення російського газу.

Для цього компанії повинні повідомляти національні органи та Єврокомісію про наявні контракти, пов’язані з російським газом.

Країни, які досі імпортують російську нафту, також зобов’язані подати власні плани диверсифікації.

Надзвичайні ситуації

У разі оголошення надзвичайного стану та за наявності серйозної загрози безпеці постачання в одній або кількох країнах ЄС, Єврокомісія може тимчасово призупинити заборону на імпорт строком до чотирьох тижнів.

Регламент буде опублікований в Офіційному журналі ЄС, набуде чинності наступного дня після публікації та застосовуватиметься безпосередньо у всіх країнах Союзу.

Також Єврокомісія планує подати законодавчу ініціативу щодо поетапного припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

