В Бразилиа молния попала в группу протестующих, в результате чего более 70 человек нуждались в медицинской помощи.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные больниц, передает Daily Star.

Молния ударила по протестующим в Бразилии: что известно

По предварительной информации, молния попала в группу людей, которые ожидали прибытия участников марша сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

Сейчас смотрят

По меньшей мере 72 человека обратились за медицинской помощью. В больницы госпитализировали около 30 пострадавших, из которых восемь находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказывают, что после удара молнии люди начали падать на землю или в панике разбегаться.

У пострадавших зафиксированы ожоги различной степени, а также жалобы на сильную головную боль.

Перед тем, как молния ударила в участников марша Шествие за свободу и справедливость, они преодолели около 240 км от города Паракату до Бразилиа.

Акция была организована в поддержку бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который отбывает 27-летний срок заключения за попытку государственного переворота.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.