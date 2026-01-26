В Бразилии молния ударила по протестующим: десятки пострадавших
- Молния ударила по толпе протестующих в Бразилиа.
- Медицинскую помощь получили по меньшей мере 72 человека.
- В больницы госпитализировали около 30 пострадавших.
В Бразилиа молния попала в группу протестующих, в результате чего более 70 человек нуждались в медицинской помощи.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные больниц, передает Daily Star.
Молния ударила по протестующим в Бразилии: что известно
По предварительной информации, молния попала в группу людей, которые ожидали прибытия участников марша сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.
По меньшей мере 72 человека обратились за медицинской помощью. В больницы госпитализировали около 30 пострадавших, из которых восемь находятся в тяжелом состоянии.
Очевидцы рассказывают, что после удара молнии люди начали падать на землю или в панике разбегаться.
У пострадавших зафиксированы ожоги различной степени, а также жалобы на сильную головную боль.
Перед тем, как молния ударила в участников марша Шествие за свободу и справедливость, они преодолели около 240 км от города Паракату до Бразилиа.
Акция была организована в поддержку бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который отбывает 27-летний срок заключения за попытку государственного переворота.