У Бразиліа блискавка влучила в групу протестувальників, унаслідок чого понад 70 людей потребували медичної допомоги.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на дані лікарень, передає Daily Star.

Блискавка вдарила по протестувальниках у Бразилії: що відомо

За попередньою інформацією, блискавка ударила по групі людей, які очікували на прибуття учасників маршу прихильників експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару.

Щонайменше 72 особи звернулися по медичну допомогу. До лікарень госпіталізували близько 30 постраждалих, з яких восьмеро перебувають у важкому стані.

Очевидці розповідають, що після удару блискавки люди почали падати на землю чи в паніці розбігатися.

У постраждалих зафіксовані опіки різного ступеня, а також скарги на сильний головний біль.

Перед тим, як блискавка влучила в учасників маршу Хода за свободу та справедливість, вони подолали близько 240 км від міста Паракату до Бразиліа.

Акція була організована на підтримку колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, який відбуває 27-річний термін ув’язнення за спробу державного перевороту.

