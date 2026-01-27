Вопрос привлечения России к ответственности за агрессию против Украины и совершенные преступления не может быть предметом компромиссов в переговорах о завершении войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Европейской правде.

Сибига о привлечении агрессора к ответственности

Министра спросили, есть ли у Украины “красные линии” в отношении наказания России за войну, ведь во время мирных переговоров Украину, вероятно, могут склонять к уступкам в отношении спецтрибунала под эгидой Совета Европы и репараций.

— Здесь у меня для вас очень четкий ответ: привлечение агрессора к ответственности является непременным элементом устойчивого, достойного мира для Украины. Это – твердая позиция и для Украины, и для наших европейских партнеров, – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что обязательная составляющая будущего мира – “невозможность уклонения от ответственности российским агрессором, привлечение агрессора к ответственности, в том числе компенсация ущерба, нанесенного Украине, нашим гражданам и юридическим лицам”.

Соглашение о создании спецтрибунала для РФ

Сибига сообщил, что завершается работа над имплементационным соглашением о создании спецтрибунала за преступление агрессии России.

— Соглашение практически готово, его нужно одобрить на Совете министров стран Совета Европы. Там продолжается дискуссия по практическим деталям — сумма взносов, количество стран, которые должны ратифицировать, чтобы эта конструкция вступила в силу, — отметил он.

Также ведется работа над расширением количества участников соглашения о трибунале и подготовкой помещения для его работы в Нидерландах.

— Компенсационная комиссия, присуждающая репарации пострадавшим от агрессии РФ – здесь очень хотелось бы получить первые взносы, чтобы эта инфраструктура не была абстрактной и неотвратимость наказания была очевидной. Агрессор должен чувствовать эту неотвратимость, – подчеркнул Сибига.

Министр также добавил, что он осторожно ставит задачу, “чтобы в течение года первые 25 стран ратифицировали соглашение о Компенсационной комиссии и оно вступило в силу”.

