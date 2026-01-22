Евросоюз предоставил первые €10 млн на обеспечение работы Специального трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины, который создается под эгидой Совета Европы.

Об этом вечером 22 января сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Спецтрибунал по преступлениям агрессии РФ: ЕС внес €10 млн

По ее словам, речь идет о первом финансовом взносе Евросоюза в деятельность Спецтрибунала и о подписании соответствующего соглашения между ЕС и Советом Европы по поддержке этого механизма правосудия.

— Сегодня ЕС выделил первые €10 млн на новый спецтрибунал – для привлечения к ответственности руководства России за роль в войне Москвы против Украины. Российское руководство ответственно за эту войну – и должно быть привлечено к ответственности. Не может быть безнаказанности, – подчеркнула Каллас.

Зеленский упрекнул Европу за медленные шаги

22 января президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе раскритиковал слишком медленные, по его словам, шаги международного сообщества в вопросе привлечения к ответственности диктатора РФ Владимира Путина за войну против Украины.

Президент Трамп провел операцию в Венесуэле. Мадуро арестован. Были разные оценки этого, но факт есть факт – Мадуро в суде в Нью-Йорке. Извините, но Путин не в суде.

Уже четвертый год длится крупнейшая война после Второй мировой в Европе, и тот, кто ее начал, не только на свободе, но и до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе, — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что несмотря на договоренности и многочисленные встречи, реального прогресса в создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины до сих пор нет.

У нас есть соглашение – это правда. Прошло много встреч. Но Европа до сих пор не дошла даже до этапа, когда появится здание трибунала – с персоналом и реальной работой внутри. Чего не хватает: времени или политической воли? Слишком часто в Европе что-то другое всегда оказывается более срочным, чем справедливость, — подытожил он.

Напомним, 25 июня 2025 года Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины.

В тот же день устав Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины был опубликован в окончательной редакции.

