Питання притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України та вчинені злочини не може бути предметом компромісів у переговорах щодо завершення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Європейській правді.

Сибіга про притягнення агресора до відповідальності

Міністра запитали, чи є у України “червоні лінії” щодо покарання Росії за війну, адже під час мирних переговорів Україну, ймовірно, можуть схиляти до поступок щодо спецтрибуналу під егідою Ради Європи та репарацій.

– Тут я маю для вас дуже чітку відповідь: притягнення агресора до відповідальності є неодмінним елементом сталого, гідного миру для України. Це – тверда позиція і для України, і для наших європейських партнерів, – наголосив Сибіга.

Він додав, що обов’язкова складова майбутнього миру – “неможливість уникнення відповідальності російським агресором, притягнення агресора до відповідальності, у тому числі компенсація шкоди, завданої Україні, нашим громадянам і юридичним особам”.

Угода щодо створення спецтрибуналу для РФ

Сибіга повідомив, що завершується робота над імплементаційною угодою щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії Росії.

– Угода практично готова, її треба схвалити на Раді міністрів країн Ради Європи. Там триває дискусія щодо практичних деталей – сума внесків, кількість країн, які повинні ратифікувати, щоб ця конструкція набула чинності, – зазначив він.

Також ведеться робота над розширенням кількості учасників угоди про трибунал та підготовкою приміщення для його роботи в Нідерландах.

– Компенсаційна комісія, що присуджує репарації постраждалим від агресії РФ – тут дуже би хотілося отримати перші внески, щоб ця інфраструктура не була абстрактною і невідворотність покарання була очевидною. Агресор повинен відчувати цю невідворотність, – наголосив Сибіга.

Міністр також додав, що він обережно ставить завдання, “щоб протягом року перші 25 країн ратифікували угоду про Компенсаційну комісію і вона набула чинності”.

