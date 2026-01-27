Группа из 14 европейских стран обнародовала открытое предупреждение танкерам так называемого теневого флота России, работающим в Балтийском и Северном морях.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на совместное заявление европейских стран.

Предупреждение теневому флоту РФ: что известно

В совместном заявлении страны, расположенные вдоль ключевых морских путей, в частности Швеция, Франция, Германия и Великобритания, подчеркнули, что суда имеют право ходить только под флагом одного государства и обязаны иметь действующие документы по безопасности и страхованию.

В случае невыполнения этих требований танкеры будут рассматриваться как “суда, не принадлежащие ни одному государству”.

Это позволит европейским странам расширить возможности вмешательства в их деятельность.

По данным подписантов, так называемый теневой флот насчитывает около 1,5 тыс. танкеров, которые перевозят российскую, иранскую и венесуэльскую нефть по всему миру.

Такие суда часто являются устаревшими и используют фальшивые флаги, чтобы обходить международные правила.

