Танкеры теневого флота РФ получили предупреждение от 14 стран Европы
- 14 стран Европы выступили с совместным заявлением против теневого флота РФ.
- Танкеры обязали иметь действующую документацию и страхование.
- Суда без надлежащих документов могут признать не принадлежащими ни одному государству.
Группа из 14 европейских стран обнародовала открытое предупреждение танкерам так называемого теневого флота России, работающим в Балтийском и Северном морях.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на совместное заявление европейских стран.
Предупреждение теневому флоту РФ: что известно
В совместном заявлении страны, расположенные вдоль ключевых морских путей, в частности Швеция, Франция, Германия и Великобритания, подчеркнули, что суда имеют право ходить только под флагом одного государства и обязаны иметь действующие документы по безопасности и страхованию.
В случае невыполнения этих требований танкеры будут рассматриваться как “суда, не принадлежащие ни одному государству”.
Это позволит европейским странам расширить возможности вмешательства в их деятельность.
По данным подписантов, так называемый теневой флот насчитывает около 1,5 тыс. танкеров, которые перевозят российскую, иранскую и венесуэльскую нефть по всему миру.
Такие суда часто являются устаревшими и используют фальшивые флаги, чтобы обходить международные правила.