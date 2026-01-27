Група з 14 європейських країн оприлюднила відкрите попередження для танкерів так званого тіньового флоту Росії, які працюють у Балтійському та Північному морях.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на спільну заяву європейських країн.

Попередження тіньовому флоту РФ: що відомо

У спільній заяві країни, розташовані вздовж ключових морських шляхів, зокрема Швеція, Франція, Німеччина та Велика Британія, наголосили, що судна мають право ходити лише під прапором однієї держави та зобов’язані мати чинні документи з безпеки і страхування.

У разі невиконання цих вимог танкери розглядатимуться як “судна, що не належать жодній державі”.

Це дозволить європейським країнам розширити можливості втручання в їхню діяльність.

За даними підписантів, так званий тіньовий флот налічує близько 1, 5 тис. танкерів, які перевозять російську, іранську та венесуельську нафту по всьому світу.

Такі судна часто є застарілими та використовують фальшиві прапори, щоб обходити міжнародні правила.

