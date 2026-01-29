Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди них — депутат парламента
В Колумбии произошла авиакатастрофа самолета государственной авиакомпании Satena, в результате которой погибли 15 человек, среди них — депутат парламента.
Об этом сообщает CNN.
Авиакатастрофа в Колумбии: что известно
Самолет государственной авиакомпании Satena выполнял рейс из города Кукута в Оканью на северо-востоке Колумбии.
На борту находились 13 пассажиров и двое членов экипажа.
Вскоре после взлета воздушное судно потеряло связь с диспетчерской службой. По данным сервиса FlightAware, сигнал с самолета исчез примерно через девять минут после взлета.
После проведения поисковой операции обломки воздушного судна обнаружили в сельской местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.
Все 15 человек, находившиеся на борту, погибли.
Среди жертв авиакатастрофы — депутат Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро.
По данным команды Кинтеро, связь с ним и его помощником прервалась после исчезновения самолета.
Причины аварии в настоящее время устанавливают соответствующие службы.