В Колумбии произошла авиакатастрофа самолета государственной авиакомпании Satena, в результате которой погибли 15 человек, среди них — депутат парламента.

Об этом сообщает CNN.

Авиакатастрофа в Колумбии: что известно

Самолет государственной авиакомпании Satena выполнял рейс из города Кукута в Оканью на северо-востоке Колумбии.

На борту находились 13 пассажиров и двое членов экипажа.

Вскоре после взлета воздушное судно потеряло связь с диспетчерской службой. По данным сервиса FlightAware, сигнал с самолета исчез примерно через девять минут после взлета.

После проведения поисковой операции обломки воздушного судна обнаружили в сельской местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.

Все 15 человек, находившиеся на борту, погибли.

Среди жертв авиакатастрофы — депутат Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро.

По данным команды Кинтеро, связь с ним и его помощником прервалась после исчезновения самолета.

Причины аварии в настоящее время устанавливают соответствующие службы.

