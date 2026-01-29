Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила скептическое отношение к идее создания отдельной европейской армии, предупредив, что это может усложнить систему военного управления.

Создание отдельной европейской армии

Об этом она заявила журналистам в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

– У каждой европейской страны армия, а армии 23 стран также являются частью структуры НАТО, поэтому я не могу представить, что страны создадут отдельную европейскую армию, – сказала Каллас.

По ее словам, в дискуссиях о европейских силах безопасности следует исходить из уже имеющихся национальных армий, а не формировать новые параллельные структуры.

Она подчеркнула, что в военной сфере критически важно сохранять четкую и ясную вертикаль командования.

– Мы еще увидим, как это будет работать на практике. Для меня понятно, что в военном деле должна быть очень четкая и понятная цепочка, кто кому отдает приказы. Если мы создаем параллельные структуры, то это просто размоет картину. А в трудные времена приказы могут просто потеряться, – отметила высокая представительница ЕС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявлял, что европейская оборона должна строиться на основе Альянса, а роль Европейского Союза состоит в дополнении этой системы без создания отдельной военной организации.

Подобного мнения придерживается и бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе сэр Руперт Смит.

Он считает, что реализация проекта европейской армии нуждается в решении ряда базовых вопросов и может растянуться на многие годы.

