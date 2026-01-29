Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила скептичне ставлення до ідеї створення окремої європейської армії, застерігши, що це може ускладнити систему військового управління.

Створення окремої європейської армії

Про це вона заявила журналістам у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

– Кожна європейська країна має армію, а армії 23 країн також є частиною структури НАТО, тому я не можу уявити, що країни створять окрему європейську армію, – сказала Каллас.

За її словами, у дискусіях про європейські сили безпеки варто виходити з уже наявних національних армій, а не формувати нові паралельні структури.

Зараз дивляться

Вона наголосила, що у військовій сфері критично важливо зберігати чітку і зрозумілу вертикаль командування.

– Ми ще побачимо, як це працюватиме на практиці. Для мене зрозуміло, що у військовій справі має бути дуже чіткий і зрозумілий ланцюжок, хто кому віддає накази. Якщо ми створюємо паралельні структури, то це просто розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися, – зазначила висока представниця ЄС.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте також заявляв, що європейська оборона має будуватися на основі Альянсу, а роль Європейського Союзу полягає у доповненні цієї системи, без створення окремої військової організації.

Схожої думки дотримується і колишній заступник верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі сер Руперт Сміт.

Він вважає, що реалізація проєкту європейської армії потребує вирішення низки базових питань і може розтягнутися на багато років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.