Совет ЕС ввел новые ограничения против Ирана за нарушение прав человека и помощь РФ
- Совет ЕС принял дополнительные санкции против Ирана из-за нарушения прав человека и военной поддержки РФ в войне против Украины.
- Под ограничения попали 15 физических и 6 юридических лиц, в частности министр внутренних дел Ирана, генпрокурор, командиры КСИР, силовики и медиа- и IT-структуры.
- ЕС также ввел санкции против лиц и компаний, связанных с ракетной и дроновой программами Ирана.
Совет Европейского Союза принял решение ввести дополнительные ограничительные меры против Ирана из-за серьезных нарушений прав человека в стране и военной поддержки захватнической войны России против Украины.
Об этом в четверг, 29 января, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
ЕС одобрил новые санкции против Ирана
Под санкции попали еще 15 физических лиц и шесть юридических лиц, которые несут ответственность за жестокое подавление мирных протестов в Иране.
В санкционный список внесены министр внутренних дел Эскандар Момени, генеральный прокурор Мохаммад Мовахеди-Азад, а также ряд командиров Корпуса стражей исламской революции и офицеров полиции, занимающих высокие должности.
Все они были причастны к жестокому подавлению мирных протестов, к произвольным арестам политических активистов и правозащитников.
Среди организаций, включенных в санкционный список — Иранское агентство по регулированию аудиовизуальных средств массовой информации (SATRA), киберпространственная организация Серадж и несколько компаний-разработчиков программного обеспечения.
Отмечается, что военная поддержка Ираном войны России против Украины по-прежнему представляет прямую угрозу безопасности ЕС.
Санкции против производителей ракет и дронов
В связи с этим Совет Европейского Союза также ввел ограничительные меры в отношении четырех лиц и шести организаций, связанных с программой разработки ракет и беспилотников.
Среди них — Khojir Missile Development and Production, ведущая организация в иранской программе баллистических ракет, а также Sahara Thunder — иранская импортно-экспортная торговая компания, которая выступает подставной структурой Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.
В санкционный список также вошли бизнесмены, генеральные директора и акционеры частных компаний, участвующих в разработке и производстве иранских баллистических ракет и, соответственно, вовлеченные в ракетную программу Ирана или программу БпЛА.
Кроме того, Совет ЕС расширил запрет на экспорт в Иран компонентов и технологий, используемых для производства беспилотных летательных аппаратов и ракет.
Ограничения касаются электроники, компьютеров, сенсоров, навигационного оборудования и специальных материалов.
Напомним, иранский чиновник заявил Reuters, что во время массовых протестов в Иране погибло не менее 5 тыс. человек и около 500 сотрудников спецслужб.
Общенациональные протесты в Иране вспыхнули 28 декабря на фоне экономических трудностей.
Масштабы подавления протестов в Иране привели к росту поддержки в ЕС идеи признания Корпуса стражей Исламской революции Ирана террористической организацией.