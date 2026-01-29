Совет Европейского Союза принял решение ввести дополнительные ограничительные меры против Ирана из-за серьезных нарушений прав человека в стране и военной поддержки захватнической войны России против Украины.

Об этом в четверг, 29 января, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

ЕС одобрил новые санкции против Ирана

Под санкции попали еще 15 физических лиц и шесть юридических лиц, которые несут ответственность за жестокое подавление мирных протестов в Иране.

Сейчас смотрят

В санкционный список внесены министр внутренних дел Эскандар Момени, генеральный прокурор Мохаммад Мовахеди-Азад, а также ряд командиров Корпуса стражей исламской революции и офицеров полиции, занимающих высокие должности.

Все они были причастны к жестокому подавлению мирных протестов, к произвольным арестам политических активистов и правозащитников.

Среди организаций, включенных в санкционный список — Иранское агентство по регулированию аудиовизуальных средств массовой информации (SATRA), киберпространственная организация Серадж и несколько компаний-разработчиков программного обеспечения.

Отмечается, что военная поддержка Ираном войны России против Украины по-прежнему представляет прямую угрозу безопасности ЕС.

Санкции против производителей ракет и дронов

В связи с этим Совет Европейского Союза также ввел ограничительные меры в отношении четырех лиц и шести организаций, связанных с программой разработки ракет и беспилотников.

Среди них — Khojir Missile Development and Production, ведущая организация в иранской программе баллистических ракет, а также Sahara Thunder — иранская импортно-экспортная торговая компания, которая выступает подставной структурой Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.

В санкционный список также вошли бизнесмены, генеральные директора и акционеры частных компаний, участвующих в разработке и производстве иранских баллистических ракет и, соответственно, вовлеченные в ракетную программу Ирана или программу БпЛА.

Кроме того, Совет ЕС расширил запрет на экспорт в Иран компонентов и технологий, используемых для производства беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Ограничения касаются электроники, компьютеров, сенсоров, навигационного оборудования и специальных материалов.

Напомним, иранский чиновник заявил Reuters, что во время массовых протестов в Иране погибло не менее 5 тыс. человек и около 500 сотрудников спецслужб.

Общенациональные протесты в Иране вспыхнули 28 декабря на фоне экономических трудностей.

Масштабы подавления протестов в Иране привели к росту поддержки в ЕС идеи признания Корпуса стражей Исламской революции Ирана террористической организацией.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.