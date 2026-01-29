Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести по Ирану значительно более масштабный удар, чем ранее, если Тегеран не согласится на заключение ядерного соглашения.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

В своем посте Дональд Трамп заявил, что ожидает от Ирана скорого возвращения к переговорам и заключения “честного и справедливого” соглашения без ядерного оружия.

По его словам, в случае отсутствия договоренности следующая атака США будет “гораздо хуже”, чем предыдущие удары, которые уже привели к значительным разрушениям.

— Время истекает, оно действительно имеет решающее значение. Следующая атака будет гораздо хуже. Не допустите, чтобы это произошло снова, — подчеркнул Трамп.

Президент США также напомнил, что ранее уже предупреждал Тегеран о необходимости договоренностей, однако Иран, по его словам, не пошел на компромисс.

На фоне обострения риторики госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность нанесения превентивных ударов по Ирану в случае угрозы американским военным в регионе.

Выступая на слушаниях в комитете по международным делам Сената, он заявил, что Соединенные Штаты оставляют за собой право действовать на опережение, если возникнет угроза атаки на американские силы.

Рубио отметил, что в настоящее время в регионе находятся от 30 до 40 тыс. военнослужащих США, размещенных на восьми или девяти объектах, которые находятся в зоне досягаемости иранских беспилотников и тактических ракет.

По его словам, задача Вашингтона — сохранить достаточную оборонную способность для защиты персонала и выполнения обязательств перед союзниками.

В ответ постоянное представительство Ирана при ООН обнародовало заявление в соцсети X, в котором предостерегло США от эскалации.

В Тегеране напомнили об потерях и финансовых затратах США во время войн в Афганистане и Ираке, заявив о готовности к жесткому ответу.

— Иран готов к диалогу на основе взаимного уважения, но в случае давления он будет защищаться и ответит как никогда раньше, — говорится в заявлении.

Ранее Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Президент США подчеркнул, что в случае отказа Тегерана от переговоров Вашингтон готов применить силу для недопущения ядерных амбиций Ирана.

Эти заявления прозвучали на фоне обострения напряженности между США и Ираном и критики со стороны иранского руководства, которое обвинило Вашингтон в попытках дестабилизировать регион.

