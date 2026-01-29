Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Ірану через серйозні порушення прав людини в країні та продовження військової підтримки загарбницької війни Росії проти України.

Про це в четвер, 29 січня, повідомила пресслужба Ради ЄС.

ЄС схвалив нові санкції проти Ірану

Під санкції потрапили ще 15 фізичних осіб та шість юридичних осіб, які несуть відповідальність за жорстоке придушення мирних протестів в Ірані.

До санкційного списку внесено міністра внутрішніх справ Ескандара Момені, генерального прокурора Мохаммада Мовахеді-Азада, а також низку командирів Корпусу вартових ісламської революції та офіцерів поліції, що обіймають високі посади.

Усі вони були причетні до жорстокого придушення мирних протестів, до свавільних арештів політичних активістів і правозахисників.

Серед організацій, включених до санкційного списку – Іранське агентство з регулювання аудіовізуальних засобів масової інформації (SATRA), кіберпросторова організація Серадж та кілька компаній-розробників програмного забезпечення.

Зазначається, що військова підтримка Іраном війни Росії проти України надалі становить пряму загрозу безпеці ЄС.

Санкції проти виробників ракет і дронів

У зв’язку з цим Рада Європейського Союзу також запровадила обмежувальні заходи щодо чотирьох осіб та шести організацій, пов’язаних із програмою розробки ракет і безпілотників.

Серед них – Khojir Missile Development and Production, провідна організація в іранській програмі балістичних ракет, а також Sahara Thunder – іранська імпортно-експортна торговельна компанія, яка виступає підставною структурою Міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану.

До санкційного списку також увійшли бізнесмени, генеральні директори та акціонери приватних компаній, які беруть участь у розробці та виробництві іранських балістичних ракет і, відповідно, залучені до ракетної програми Ірану або програми БпЛА.

Крім того, Рада ЄС розширила заборону на експорт до Ірану компонентів і технологій, що використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів та ракет.

Обмеження стосуються електроніки, комп’ютерів, сенсорів, навігаційного обладнання та спеціальних матеріалів.

Нагадаємо, іранський чиновник заявив Reuters, що під час масових протестів в Ірані загинуло щонайменше 5 тис. людей і близько 500 співробітників спецслужб.

Загальнонаціональні протести в Ірані спалахнули 28 грудня на тлі економічних труднощів.

Масштаби придушення протестів в Ірані призвели до зростання підтримки в ЄС ідеї визнання Корпусу вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією.

