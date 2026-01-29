Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть завдати по Ірану значно масштабнішого удару, ніж раніше, якщо Тегеран не погодиться на укладення ядерної угоди.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп пригрозив Ірану новими ударами

У своєму дописі Дональд Трамп заявив, що очікує від Ірану швидкого повернення до переговорів і укладення “чесної та справедливої” угоди без ядерної зброї.

За його словами, у разі відсутності домовленості наступна атака США буде “набагато гіршою”, ніж попередні удари, які вже призвели до значних руйнувань.

— Час спливає, він справді має вирішальне значення. Наступна атака буде набагато гіршою. Не допустіть, аби це сталося знову, — наголосив Трамп.

Президент США також нагадав, що раніше вже попереджав Тегеран про необхідність домовленостей, однак Іран, за його словами, не пішов на компроміс.

На тлі загострення риторики держсекретар США Марко Рубіо допустив можливість завдання превентивних ударів по Ірану у разі загрози американським військовим у регіоні.

Виступаючи на слуханнях у комітеті з міжнародних справ Сенату, він заявив, що Сполучені Штати залишають за собою право діяти на випередження, якщо виникне загроза атаки на американські сили.

Рубіо зазначив, що нині в регіоні перебувають від 30 до 40 тис. військовослужбовців США, розміщених на восьми або дев’яти об’єктах у зоні досяжності іранських безпілотників і тактичних ракет.

За його словами, завдання Вашингтона — зберегти достатню оборонну спроможність для захисту персоналу та виконання зобов’язань перед союзниками.

У відповідь постійне представництво Ірану при ООН оприлюднило заяву в соцмережі X, у якій застерегло США від ескалації.

У Тегерані нагадали про втрати та фінансові витрати США під час воєн в Афганістані та Іраку, заявивши про готовність до жорсткої відповіді.

— Іран готовий до діалогу на основі взаємної поваги, але у разі тиску він захищатиметься і відповість як ніколи раніше, — йдеться в заяві.

Раніше Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln.

Президент США наголошував, що у разі відмови Тегерана від переговорів Вашингтон готовий застосувати силу для недопущення ядерних амбіцій Ірану.

Ці заяви пролунали на тлі загострення напруженості між США та Іраном і критики з боку іранського керівництва, яке звинуватило Вашингтон у спробах дестабілізувати регіон.

