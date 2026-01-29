Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що Росію планують включити до чорного списку з відмивання грошей.

РФ хочуть включити у чорний список з відмивання грошей

Про це вона повідомила у четвер у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

– Позитивним є те, що ми збираємося внести Росію до чорного списку відмивання грошей, тому що вони використовують ці кошти для фінансування цієї війни. Я думаю, що будь-який спосіб тиску на Росію для реальних переговорів є добрим, і ми рухаємося вперед у цьому напрямку, – зазначила Каллас.

Вона також наголосила, що Росія продовжує обстрілювати Україну, намагаючись позбавити населення базових умов для життя.

За словами Каллас, саме через це Європейський Союз обговорює подальшу енергетичну підтримку України.

– Росіяни продовжують бомбардувати українців, намагаючись їх заморожувати, щоб вони здалися, і саме тому ми обговорюємо енергетичну підтримку, яку ми можемо їм надати, – сказала вона, додавши, що “там насувається гуманітарна катастрофа”.

Під час засідання глави МЗС країн ЄС також розглянуть питання глобальної безпеки на перспективу 2026 року.

– Ми бачимо, що міжнародний порядок, заснований на правилах, перебуває під великим тиском. Ми також бачимо, що трансатлантичні зв’язки вже не такі, як були, і все ще маємо загрози, такі як війна Росії в Україні. У нас є нестабільність на Близькому Сході. Є багато чого обговорити, – пояснила Каллас.

Окремим пунктом порядку денного стане ситуація на Близькому Сході, зокрема питання Ірану.

За словами Високого представника, міністри планують погодити нові санкції та обговорити можливість визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією.

– Ми вносимо нові санкції до списку, і я також очікую, що ми домовимося про включення Корпусу вартових ісламської революції до списку терористів, – додала вона.

За словами Каллас, це поставить їх в один ряд з Аль-Каїдою, ХАМАС, ДАЕШ.

