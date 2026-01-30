Министр войны США Пит Хегсет не примет участия во встрече руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе 12 февраля.

Об этом сообщили американский чиновник и европейский дипломат в комментарии Politico.

Хегсет не посетит встречу НАТО в Брюсселе 12 февраля

По информации источников, вместо Пита Хегсета Соединенные Штаты на встрече будет представлять его заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби.

Окончательное решение еще может быть изменено, однако пока именно Колби готовится к участию в мероприятии.

В Брюсселе 12 февраля соберутся 32 руководителя оборонных ведомств стран НАТО.

Это будет первая встреча такого уровня после серии громких заявлений президента США Дональда Трампа, которые поставили под сомнение стабильность трансатлантического союза.

Пит Хегсет ранее уже вызвал критику союзников, резко обвиняя европейские страны в недостаточных расходах на оборону.

По данным СМИ, его отсутствие на встрече может усилить сомнения относительно вовлеченности США в дела НАТО.

Элбридж Колби является третьим по рангу гражданским должностным лицом Пентагона и считается сторонником жесткой линии в отношении Европы.

Он участвовал в разработке новой оборонной стратегии США, в которой снижен приоритет европейского направления и сделан акцент на концентрации усилий на защите США и сдерживании Китая.

Как отмечает издание, это уже второй случай подряд, когда высокопоставленный чиновник США пропускает ключевую встречу НАТО.

Ранее госсекретарь Марко Рубио также не приехал на встречу министров иностранных дел Североатлантического блока, направив своего заместителя.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что такая практика рискует создать впечатление, будто США недостаточно прислушиваются к опасениям союзников.

В то же время она отметила, что участие Элбриджа Колби может помочь партнерам лучше понять намерения Вашингтона относительно новой оборонной стратегии.

