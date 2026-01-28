НАТО необходимо переосмысление, а государства Европы должны значительно увеличить оборонные возможности. В противном случае даже гарантии безопасности останутся зависимыми от поддержки США.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в Сенате, пишет The Guardian.

Рубио о переосмыслении НАТО

Марко Рубио, критически оценивая нынешнее состояние НАТО, заявил перед конгрессменами, что Организация Североатлантического договора должна сосредоточиться на усилении реальной обороноспособности, а не на пересмотре своих целей.

По мнению госсекретаря, Европа должна инвестировать в собственную безопасность значительно больше, чтобы ее роль была весомой без постоянной надежды на американскую поддержку.

На примере гарантий безопасности для Украины Рубио объяснил, что усилия Великобритании и Франции якобы остаются малоэффективными без стратегической поддержки со стороны США.

– НАТО будет сильнее, если союзники будут более способными. Это не отказ от НАТО, а реалии XXI века, – утверждает американский госсекретарь.

Кроме этого, Марко Рубио рассказал, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждались гарантии безопасности, согласно которым войска Великобритании и Франции могут отправить в Украину, а также предусматривают поддержку от США.

