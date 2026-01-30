Міністр війни США Піт Гегсет не братиме участі в зустрічі очільників оборонних відомств НАТО у Брюсселі 12 лютого.

Про це повідомили американський чиновник та європейський дипломат у коментарі Politico.

За інформацією джерел, замість Піта Гегсета Сполучені Штати на зустрічі представлятиме його заступник із політичних питань Елбрідж Колбі.

Остаточне рішення ще може бути змінене, однак наразі саме Колбі готується до участі у заході.

У Брюсселі 12 лютого зберуться 32 керівники оборонних відомств країн НАТО.

Це буде перша зустріч такого рівня після серії гучних заяв президента США Дональда Трампа, які поставили під сумнів стабільність трансатлантичного союзу.

Піт Гегсет раніше вже викликав критику союзників, різко звинувачуючи європейські країни в недостатніх витратах на оборону.

За даними ЗМІ, його відсутність на зустрічі може посилити сумніви щодо залученості США до справ НАТО.

Елбрідж Колбі є третім за рангом цивільним посадовцем Пентагону та вважається прихильником жорсткої лінії щодо Європи.

Він брав участь у розробці нової оборонної стратегії США, в якій знижено пріоритет європейського напряму та наголошено на концентрації зусиль на захисті США та стримуванні Китаю.

Як зазначає видання, це вже другий випадок поспіль, коли високопосадовець США пропускає ключову зустріч НАТО.

Раніше держсекретар Марко Рубіо також не приїхав на зустріч міністрів закордонних справ Північноатлантичного блоку, направивши свого заступника.

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що така практика ризикує створити враження, ніби США недостатньо прислухаються до занепокоєнь союзників.

Водночас вона зазначила, що участь Елбріджа Колбі може допомогти партнерам краще зрозуміти наміри Вашингтона щодо нової оборонної стратегії.

