Правила виїзду до Польщі у 2026 році дещо змінилися. Зокрема, запроваджено сучасну систему контролю, яка впливає на порядок перетину кордону та процедури реєстрації, тож мандрівникам варто ознайомитися з актуальними вимогами та нововведеннями.

Що змінилося у правилах перетину кордону з Польщею у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Нові правила виїзду з України до Польщі у 2026 році

У 2026 році для українців, які планують подорожі до країн Європейського Союзу, запроваджується нова система контролю на кордоні EES. Вона передбачає внесення персональних даних мандрівника до електронної бази, яка автоматично відстежуватиме перетин кордону.

Зараз дивляться

До 10 квітня 2026 року планується повне впровадження EES на всіх пунктах пропуску ЄС та Шенгенської зони. Під час першого виїзду до Польщі та перетину кордону, система вимагатиме біометричної реєстрації: мандрівники здаватимуть відбитки пальців та фотографуватимуться.

Після цього повторні поїздки стануть значно швидшими, адже достатньо буде відсканувати паспорт, і система автоматично підтягне збережені дані. Отже нові правила перетину кордону з Польщею фактично замінять традиційні штампи у документах на цифровий формат.

У базі EES зберігатиметься:

дата, час та місце перетину кордону;

дані закордонного паспорта;

фотографія особи;

відбитки пальців для мандрівників від 12 років.

Система стосується поїздок за безвізовим режимом тривалістю до 90 днів протягом 180-денного періоду. Дані зберігатимуться у базі протягом трьох років, після чого їх потрібно буде оновити. У разі відмови від здачі біометрії в’їзд до країн ЄС буде заборонено.

В яких країнах вводиться система EES

Але змінюються не лише правила виїзду до Польщі у 2026 році. Адже EES запроваджується у всіх державах Євросоюзу, крім Ірландії та Кіпру. Ба більше, її застосовують на кордонах країн, які не входять до ЄС, зокрема Норвегії, Швейцарії, Ісландії та Ліхтенштейну, охопивши 29 напрямків.

Для українців передбачені винятки: правила не стосуються громадян і резидентів країн ЄС, а також власників довгострокових віз та дозволів на проживання.

Після приблизно шести місяців роботи EES запрацює ще одна система – ETIAS. Це електронний дозвіл на в’їзд, який оформлюватиметься онлайн і коштуватиме 7 євро. Він буде дійсний протягом трьох років і спростить повторні поїздки до країн ЄС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.