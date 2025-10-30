В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что гражданам и субъектам международных перевозок следует обратить внимание на запуск новой цифровой Системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.

С 12 октября 2025 года ее начали поэтапно внедрять в пунктах пропуска, в частности на границах Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Что такое система EES и зачем ее вводят в ЕС, читайте в нашем материале.

Система EES: что это

Новая система EES — это система контроля въезда и выезда. Она внедряется постепенно, а завершение полного запуска запланировано на 10 апреля 2026 года.

Цель системы — заменить традиционное штамповку паспортов современным электронным учетом пересечения границ.

При пересечении внешних границ ЕС все граждане стран, не входящих в Евросоюз, должны будут зарегистрировать свои биометрические данные: лицо будут фотографировать, а отпечатки пальцев сканировать.

Где действует новая система въезда и выезда в ЕС и кого она касается

Система распространяется на Шенгенскую зону, в которую входят 25 из 27 государств-членов ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. В то же время Ирландия и Кипр остаются вне Шенгена, поэтому там будут действовать обычные паспортные проверки.

EES охватывает иностранцев, въезжающих в ЕС на короткий срок, в частности тех, кто:

имеет краткосрочную визу или

не нуждается в визе для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Существуют исключения — например, для владельцев долгосрочных виз или разрешений на проживание.

Как работает система EES

При первом въезде в ЕС путешественник предоставляет свои персональные и биометрические данные, которые хранятся в электронном виде.

В некоторых пунктах пропуска можно будет заранее заполнить данные через терминалы самообслуживания или мобильное приложение, что сократит время проверки.

У детей в возрасте до 12 лет отпечатки пальцев не будут брать.

Система EES Entry/Exit System фиксирует даты въезда и выезда, а в случае превышения разрешенного срока пребывания или отказа во въезде — регистрирует это нарушение.

Все данные, собранные через EES, будут храниться до трех лет, после чего будут удалены (за исключениями, предусмотренными законодательством). Доступ к ним будут иметь пограничные, визовые и миграционные службы, а также Европол и местная полиция.

Если путешественник снова будет пересекать границу в течение этого времени, проверка будет проходить быстрее, ведь его данные уже есть в системе. Отказ предоставить биометрическую информацию будет означать отказ во въезде.

Увеличатся ли очереди на границе из-за введения системы въезда/выезда EES

Поскольку EES внедряется постепенно, каждая страна ЕС сможет регулировать нагрузку и избегать задержек. В случае необходимости государства будут иметь право временно приостанавливать работу системы. После первого внесения данных дальнейшие поездки будут проходить быстрее, ведь паспорта больше не будут штамповать.

Какие преимущества имеет EES:

модернизирует систему пограничного контроля;

повышает безопасность и помогает в борьбе с терроризмом и преступностью;

делает невозможной подделку личных документов;

оптимизирует работу пограничников и сокращает время проверки.

автоматически фиксирует разрешенный срок пребывания в ЕС;

устраняет необходимость в штамповке паспорта;

уменьшает продолжительность очередей благодаря электронной проверке.

Источник : Госпогранслужба

