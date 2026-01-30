Около $250 млн энергетической помощи, обещанной Украине, до сих пор не поступили после того, как администрация Дональда Трампа закрыла Агентство США по международному развитию (USAID).

$250 млн энергетической помощи Украине от США не выплачены

Как сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, около $250 млн должны были быть направлены на импорт сжиженного природного газа и восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной ударами России.

Два анонимных источника уточнили, что во время администрации бывшего президента Джо Байдена USAID сообщило Конгрессу о намерении выделить хотя бы часть этих средств.

Однако после фактического закрытия USAID в первые недели администрации Трампа часть средств попала в “бюрократическую неопределенность”.

Нынешняя задержка с предоставлением энергетической помощи связана с бюрократической путаницей и внутренними спорами в Вашингтоне, а не с намерением оказывать давление на Украину, добавили источники.

Некоторые чиновники администрации выступали за то, чтобы Государственный департамент, который контролирует остатки USAID, выплатил эти средства.

Другие настаивали, чтобы финансирование осуществляла Корпорация финансирования развития — малоизвестное федеральное агентство, которое, как ожидается, будет играть важную роль в восстановлении Украины.

Фактическая отмена USAID вызвала путаницу относительно того, как и когда распределять средства, выделенные на помощь союзникам США.

Кроме того, энергетическая помощь Украине со стороны Вашингтона уже давно предоставляется медленно из-за опасений по поводу распространенной коррупции в энергетическом секторе страны, отметил источник.

