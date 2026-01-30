Близько $250 млн енергетичної допомоги, обіцяної Україні, досі не надійшли після того, як адміністрація Дональда Трампа закрила Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

$250 млн енергетичної допомоги Україні від США не виплачені

Як повідомляє Reuters із посиланням на кілька джерел, близько $250 млн мали бути спрямовані на імпорт скрапленого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої ударами Росії.

Два анонімні джерела уточнили, що під час адміністрації колишнього президента Джо Байдена USAID повідомило Конгрес про намір виділити хоча б частину цих коштів.

Проте після фактичного закриття USAID у перші тижні адміністрації Трампа частина коштів, за словами джерел, потрапила у “бюрократичну невизначеність”.

Нинішня затримка з наданням енергетичної допомоги пов’язана з бюрократичною плутаниною та внутрішніми суперечками у Вашингтоні, а не з наміром чинити тиск на Україну.

Деякі чиновники адміністрації виступали за те, щоб Державний департамент, який контролює залишки USAID, виплатив ці кошти.

Інші наполягали, щоб фінансування здійснювала Корпорація фінансування розвитку – маловідома федеральна агенція, яка, як очікується, відіграватиме важливу роль у відбудові України.

Фактичне скасування USAID викликало плутанину щодо того, як і коли розподіляти кошти, виділені на допомогу союзникам США.

Крім того, енергетична допомога Україні з боку Вашингтона вже давно надається повільно через побоювання щодо поширеної корупції в енергетичному секторі країни, зазначило джерело.

