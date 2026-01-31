Соединенные Штаты Америки ввели санкции против главы Министерства внутренних дел Ирана и еще ряда лиц, которых в Вашингтоне считают причастными к финансовым схемам в пользу иранского режима.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Санкции США против Ирана: что известно

В санкционный список попал глава Министерства внутренних дел Ирана, а также инвестор Бабак Мортеза Заньяни, которого в США считают ответственным за отмывание денег в интересах иранского режима.

Кроме того, под санкции попали две биржи цифровых активов.

По оценке американской стороны, именно через них проходили значительные объемы средств, связанных с лицами, приближенными к Корпусу стражей исламской революции.

В Вашингтоне отмечают, что эти ограничения направлены на подрыв финансовых каналов, которые используются для поддержки репрессивного аппарата Ирана и финансирования действий, угрожающих региональной безопасности.

Ранее Associated Press сообщало, что действия иранских силовых структур во время подавления общенациональных протестов привели к гибели по меньшей мере 538 человек, еще более 10 тыс. человек были задержаны.

По данным Human Rights Activists News Agency, среди погибших большинство составляли участники протестов.

Власти Ирана официальной статистики по количеству жертв не обнародуют, а из-за ограничения доступа к интернету проверка реальных масштабов репрессий остается сложной.

