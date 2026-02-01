Накануне зимних Олимпийских игр, которые начнутся 6 февраля, Папа Римский Лев XIV призвал к перемирию страны, находящиеся в конфликте.

Папа Римский призвал к перемирию во время Олимпиады-2026

Выступая во время молитвы Ангел Господень, Папа Римский сказал, что Олимпийские и Паралимпийские игры являются важным посланием братства, которое возрождает надежду на мирный мир, пишет Vatican News.

– В этом заключается значение Олимпийского перемирия – очень древнего обычая, который сопровождает проведение Игр, – сказал он.

Папа Римский выразил надежду, что лица, глубоко заботящиеся о мире между народами, и все, кто занимают руководящие должности, воспользуются этой возможностью, чтобы сделать конкретные шаги для ослабления напряженности и поиска диалога.

Олимпийское перемирие – это традиция, которая восходит к 776 году до нашей эры в Древней Греции, когда государства складывали оружие до и во время проведения Олимпийских игр.

Зимние Олимпийские игры 2026 года начнутся на северо-востоке Италии 6 февраля и продлятся до 26 февраля.

