Генеральная Ассамблея ООН призвала стороны, ведущие боевые действия в конфликтах по всему миру, согласиться на настоящее взаимное прекращение огня во время зимних Олимпийских игр-2026, возродив давний принцип олимпийского перемирия.

Об этом сообщает пресс-центр ООН со ссылкой на заявление председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок.

Олимпийское перемирие

– Олимпийское перемирие доказывает, что даже во времена раздора человечество все еще может найти общий язык через спорт… Игры объединят спортсменов со всех уголков мира, как средство содействия миру, взаимопониманию и доброжелательности между народами, – сказала она.

Олимпийское перемирие – это давняя традиция. Его Ассамблея принимает перед каждыми летними и зимними Играми.

Будущие зимние Игры в итальянском Милане-Кортини начнутся 6 февраля, а перемирие традиционно начинается за 7 дней до церемонии открытия и до семи дней после завершения Паралимпийских игр.

Международный олимпийский комитет вывесит флаг ООН на олимпийских объектах как символ мира.

