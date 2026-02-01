Напередодні зимових Олімпійських ігор, які розпочнуться 6 лютого, Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я країни, які залишаються у конфлікті.

Папа Римський закликав до перемир’я під час Олімпіади-2026

Виступаючи під час молитви Ангел Господній, Папа Римський сказав, що Олімпійські та Паралімпійські ігри є важливим посланням братерства, яка відроджує надію на мирний світ, пише Vatican News.

– У цьому полягає значення Олімпійського перемир’я – дуже давнього звичаю, який супроводжує проведення Ігор, – сказав він.

Папа Римський висловив сподівання, що особи, які глибоко піклуються про мир між народами, та всі, хто обіймають владні посади, скористаються цією можливістю, щоб зробити конкретні кроки для послаблення напруженості та пошуку діалогу.

Олімпійське перемир’я – це традиція, що сягає 776 року до нашої ери в Стародавній Греції, коли держави складали зброю до та під час проведення Олімпійських Ігор.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року розпочнуться на північному сході Італії 6 лютого та триватимуть до 26 лютого.

