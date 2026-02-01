Польские военные зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны объектов, которые двигались со стороны Беларуси и по внешним признакам напоминали воздушные шары.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Воздушные шары проникли из Беларуси в Польшу

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 31 января по 1 февраля 2026 года.

Тогда было зафиксировано “вторжение в польское воздушное пространство объектов, похожих на воздушные шары”.

По информации польской стороны, движение этих объектов находилось под постоянным контролем военных радиолокационных систем.

В командовании подчеркнули, что по результатам наблюдений они не представляли угрозы безопасности воздушного пространства Польши.

В Оперативном командовании также заявили, что поддерживают непрерывную связь с соответствующими службами и учреждениями, которым регулярно передается вся собранная информация о зафиксированных объектах.

– Оперативное командование видов вооруженных сил находится в постоянном контакте с соответствующими службами и учреждениями и на постоянной основе передает собранные данные о наблюдаемых объектах. Вооруженные силы Польши остаются в готовности к выполнению задач, связанных с обеспечением безопасности польского воздушного пространства, говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре воздушные шары белорусских контрабандистов нарушили воздушное пространство Вильнюса.

Один из воздушных буль был зафиксирован над территорией аэропорта. Из-за этого на некоторое время была прекращена работа аэродрома.

