Россия наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией, что может свидетельствовать о подготовке к потенциальному противостоянию с НАТО.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на спутниковые снимки и открытые источники.

Наращивание сил РФ у Финляндии: что известно

Аналитики ISW обратили внимание на спутниковые снимки, обнародованные финской телекомпанией Yle.

В частности, зафиксировано активное строительство на российской военной базе Рыбка в Петрозаводске, расположенной примерно в 175 километрах от финской границы.

Территория, которая с начала 2000-х годов фактически не использовалась, сейчас готовится для размещения 44 армейского корпуса Ленинградского военного округа.

Кроме того, Россия возводит новый военный городок в Кандалакше Мурманской области — менее чем в 120 км от границы с Финляндией.

По данным ISW, там планируют разместить новую артиллерийскую и инженерную бригады.

В Институте изучения войны отмечают, что эти шаги являются частью более широкой реорганизации Вооруженных сил РФ, в частности разделения Западного военного округа и усиления командования на северном направлении.

Аналитики также напоминают, что ранее уже фиксировали расширение российской военной инфраструктуры вдоль финской границы.

В 2024 году РФ реструктурировала Западный военный округ, создав Ленинградский и Московский военные округа, вероятно, для усиления стратегического управления и противодействия НАТО.

В ISW обращают внимание, что российские чиновники, в частности президент РФ Владимир Путин, ранее публично угрожали Финляндии, используя риторику, подобную той, которой Кремль оправдывал вторжение в Украину.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, находясь на должности начальника Главного управления разведки Минобороны, ранее заявлял, что ключевая задача программы перевооружения России — подготовка к войне с НАТО на 2030 год.

По его словам, именно на это направлены основные действия и бюджеты РФ в рамках долгосрочного военного планирования.

