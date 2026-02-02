Россия наращивает военное присутствие возле границы с Финляндией — ISW
- ISW зафиксировал активное строительство военных объектов РФ у границы с Финляндией.
- В Петрозаводске готовят базу для 44 армейского корпуса.
- В Кандалакше возводят новый военный городок для артиллерийской и инженерной бригад.
Россия наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией, что может свидетельствовать о подготовке к потенциальному противостоянию с НАТО.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на спутниковые снимки и открытые источники.
Наращивание сил РФ у Финляндии: что известно
Аналитики ISW обратили внимание на спутниковые снимки, обнародованные финской телекомпанией Yle.
В частности, зафиксировано активное строительство на российской военной базе Рыбка в Петрозаводске, расположенной примерно в 175 километрах от финской границы.
Территория, которая с начала 2000-х годов фактически не использовалась, сейчас готовится для размещения 44 армейского корпуса Ленинградского военного округа.
Кроме того, Россия возводит новый военный городок в Кандалакше Мурманской области — менее чем в 120 км от границы с Финляндией.
По данным ISW, там планируют разместить новую артиллерийскую и инженерную бригады.
В Институте изучения войны отмечают, что эти шаги являются частью более широкой реорганизации Вооруженных сил РФ, в частности разделения Западного военного округа и усиления командования на северном направлении.
Аналитики также напоминают, что ранее уже фиксировали расширение российской военной инфраструктуры вдоль финской границы.
В 2024 году РФ реструктурировала Западный военный округ, создав Ленинградский и Московский военные округа, вероятно, для усиления стратегического управления и противодействия НАТО.
В ISW обращают внимание, что российские чиновники, в частности президент РФ Владимир Путин, ранее публично угрожали Финляндии, используя риторику, подобную той, которой Кремль оправдывал вторжение в Украину.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, находясь на должности начальника Главного управления разведки Минобороны, ранее заявлял, что ключевая задача программы перевооружения России — подготовка к войне с НАТО на 2030 год.
По его словам, именно на это направлены основные действия и бюджеты РФ в рамках долгосрочного военного планирования.