Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією, що може свідчити про підготовку до потенційного протистояння з НАТО.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на супутникові знімки та відкриті джерела.

Нарощування сил РФ біля Фінляндії: що відомо

Аналітики ISW звернули увагу на супутникові знімки, оприлюднені фінською телекомпанією Yle.

Зокрема, зафіксовано активне будівництво на російській військовій базі Рибка в Петрозаводську, розташованій приблизно за 175 кілометрів від фінського кордону.

Територія, яка з початку 2000-х років фактично не використовувалася, нині готується для розміщення 44 армійського корпусу Ленінградського військового округу.

Крім того, Росія зводить нове військове містечко в Кандалакші Мурманської області — менш ніж за 120 км від кордону з Фінляндією.

За даними ISW, там планують розмістити нову артилерійську та інженерну бригади.

В Інституті вивчення війни зазначають, що ці кроки є частиною ширшої реорганізації Збройних сил РФ, зокрема поділу Західного військового округу та посилення командування на північному напрямку.

Аналітики також нагадують, що раніше вже фіксували розширення російської військової інфраструктури вздовж фінського кордону.

У 2024 році РФ реструктуризувала Західний військовий округ, створивши Ленінградський і Московський військові округи, ймовірно, для посилення стратегічного управління та протидії НАТО.

В ISW звертають увагу, що російські посадовці, зокрема президент РФ Володимир Путін, раніше публічно погрожували Фінляндії, використовуючи риторику, подібну до тієї, якою Кремль виправдовував вторгнення в Україну.

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов, перебуваючи на посаді начальника Головного управління розвідки Міноборони, раніше заявляв, що ключове завдання програми переозброєння Росії — підготовка до війни з НАТО на 2030 рік.

За його словами, саме на це спрямовані основні дії та бюджети РФ у межах довгострокового військового планування.

