Ночью 3 февраля в Польше сошел с рельсов грузовой поезд на железнодорожной линии, ведущей в направлении Украины.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Щепанский в эфире радио RMF24.

Авария поезда в Польше: что известно

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Ярошова Воля в Пясечнском повете Мазовецкого воеводства.

По предварительным данным, шесть из 35 вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов и перевернулись на бок вне железнодорожных путей.

Электропитание контактной сети на участке было отключено, движение поездов временно остановлено.

Заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Щепанский заявил, что предварительной причиной аварии могли стать сильные морозы и обрыв контактной сети.

В то же время он подчеркнул, что пока польские службы не предполагают внешнего вмешательства.

Окончательные причины происшествия будет устанавливать Государственная комиссия по расследованию железнодорожных аварий.

По информации Государственной пожарной службы, утечек дизельного топлива из цистерн не зафиксировано.

Специалисты проверяют состояние корпусов вагонов в местах контакта с грунтом, чтобы исключить риски для окружающей среды.

На месте работают пожарные, полиция, железнодорожные службы и специализированное химико-спасательное подразделение из Варшавы.

Пострадавших в результате аварии нет.

Территория вокруг места схода поезда с рельсов перекрыта, движение транспорта регулирует полиция.

Польские железнодорожные службы готовятся к демонтажу части состава, замене цистерн и восстановлению движения на этом участке.

Фото: Государственная пожарная служба Польши

