Уночі 3 лютого в Польщі зійшов із рейок вантажний поїзд на залізничній лінії в напрямку України.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Веслав Щепанський в ефірі радіо RMF24.

Аварія потяга в Польщі: що відомо

Інцидент стався поблизу населеного пункту Ярошова Воля у П’ясечнському повіті Мазовецького воєводства.

За попередніми даними, шість із 35 вагонів із дизельним пальним зійшли з рейок та перекинулися на бік поза колією.

Електроживлення контактної мережі на ділянці було відключене, рух поїздів тимчасово зупинили.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Веслав Щепанський заявив, що попередньою причиною аварії могли стати сильні морози та обрив контактної мережі.

Водночас він наголосив, що наразі польські служби не припускають зовнішнього втручання.

Остаточні причини події встановлюватиме Державна комісія з розслідування залізничних аварій.

За інформацією Державної пожежної служби, витоків дизельного пального з цистерн не зафіксовано.

Фахівці перевіряють стан корпусів вагонів у місцях контакту з ґрунтом, щоб виключити ризики для довкілля.

На місці працюють пожежники, поліція, залізничні служби та спеціалізований хіміко-рятувальний підрозділ із Варшави.

Постраждалих унаслідок аварії немає.

Територію навколо місця сходження потяга з рейок перекрито, рух транспорту регулює поліція.

Польські залізничні служби готуються до демонтажу частини складу, заміни цистерн та відновлення руху на цій ділянці.

Фото: Державна пожежна служба Польщі

