События ночи 3 февраля: массированная атака на Украину, повреждено оборудование ТЭС ДТЭК
В ночь на 3 февраля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив 71 ракету и 450 беспилотников.
Под ударами оказались Киев и Киевщина, Одесса и область, Харьков, Днепр, Сумщина, а также Черкассы, Винница и Херсон.
Основными целями снова стали жилая застройка и объекты энергетической инфраструктуры, что привело к пожарам, разрушениям и массовым отключениям света.
Параллельно на международной арене прозвучали громкие заявления президента США по поводу Индии и российской нефти, которые впоследствии были частично опровергнуты индийской стороной.
Подробнее — в дайджесте главных событий ночи.
- Атака на Киев
- Атака на Обухов
- Атака на Одесскую область
- Атака на Харьков
- Атака на Днепр
- Атака на Сумщину
- Взрывы в Черкассах
- Взрывы в Виннице
- Обстрел Херсона
- Заявление Трампа об Индии и российской нефти
Атака на Киев
В ночь на 3 февраля российские войска осуществили баллистическую атаку на Киев. По информации ГСЧС, последствия зафиксированы сразу в нескольких районах города.
В Днепровском районе повреждена жилая пятиэтажка, а на другой локации произошел пожар на территории учреждения дошкольного образования.
В Дарницком районе из-за попадания возник пожар и разрушения на 26-м этаже многоэтажки — пострадал один человек.
В Шевченковском районе загорелась многоэтажка.
Также повреждения зафиксированы в Печерском и Деснянском районах, в частности на территории АЗС и административного здания.
По состоянию на утро все пожары ликвидированы, в целом в Киеве пострадали пять человек.
Атака на Обухов
Под вражеским ударом ночью 3 февраля также оказался Обуховский район Киевской области.
О последствиях атаки утром сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
По его словам, в Обуховском районе повреждены девять объектов, в частности пять частных жилых домов, три транспортных средства и учебно-реабилитационный центр.
В одном из домов частично разрушена стена, взрывной волной также повреждено хозяйственное сооружение.
Предварительно известно о трех пострадавших лицах — женщине и двух мужчинах. Всем оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Атака на Одесскую область
Ночью российские войска атаковали Одесскую область. В результате в Одессе и на юге области зафиксированы масштабные аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
По его словам, удары пришлись по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.
В результате атаки более 50 тыс. жителей временно остались без электроснабжения. Критическая инфраструктура работает на генераторах.
Повреждены три жилых дома, складские и административные помещения, а также легковые автомобили.
Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Атака на Харьков
В ночь на 3 февраля оккупанты атаковали Харьков баллистикой и ударными дронами. Атака длилась более трех часов.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что основные удары были направлены по энергетической инфраструктуре, в частности в Слободском районе.
Из-за серьезных повреждений город вынужден прибегнуть к экстренным антикризисным решениям.
Чтобы избежать замерзания сетей, специалисты будут сливать теплоноситель в системах 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ.
Атака на Днепр
Взрывы в Днепре прогремели ночью на фоне предупреждений о баллистике и дронах.
Глава ОГА Александр Ганжа сообщил о пожарах и значительных разрушениях.
В частности, в Днепре поврежден инфраструктурный объект, частные дома, общежитие и трехэтажный жилой дом.
Кроме того, в общинах области возникли пожары, повреждены предприятия, гаражи и автомобили.
Никопольский район подвергся ударам FPV-дронами и артиллерией. Там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Атака на Сумщину
Этой ночью российские войска атаковали жилые кварталы Сумской области.
По информации главы ОГА Владимира Григорова, в Конотопской общине вражеский дрон попал в частный дом, вызвав масштабный пожар.
Из дома спасли трех человек, им оказывают помощь.
Еще двумя ударами повреждены многоэтажные дома в Сумской общине. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Взрывы в Черкассах
Взрывы в Черкассах прогремели на рассвете 3 февраля, ориентировочно в 06:47.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет мимо Умани в северо-западном направлении.
Впоследствии глава ОВА Игорь Табурец сообщил, что в пределах Черкасской области уничтожены две российские ракеты и четыре БпЛА.
От населения обращений о помощи пока не поступало.
Обследование территории продолжается.
Взрывы в Виннице
Утром также прогремели взрывы в Виннице. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры региона.
Перед этим Воздушные силы информировали о движении БПЛА в направлении Ладыжина, Теплика, Дашева и Тростянца, а также о ракетах в направлении области.
По сообщениям СМИ, первые взрывы прогремели около 06:30, повторные — около 07:00.
В результате атаки на Винницу обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Обстрел Херсона
В Херсоне в результате российского артобстрела одного из районов города пострадал мужчина.
Из-за попадания загорелся жилой четырехэтажный дом.
Спасатели ликвидировали пожар, работая под угрозой повторных атак.
Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Заявление Трампа об Индии и российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить импорт российской нефти, что, по словам американского лидера, может существенно повлиять на ход войны России против Украины.
Об этом Трамп сообщил 2 февраля в своей соцсети Truth Social после телефонного разговора с индийским премьером.
По его словам, стороны обсудили вопросы торговли, энергетики и возможные пути завершения войны в Украине.
Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от закупок российской нефти и вместо этого увеличить импорт энергоносителей из США, а также, вероятно, из Венесуэлы. Американский президент подчеркнул, что такой шаг может ослабить финансовые возможности России и способствовать прекращению боевых действий.
Кроме того, Трамп объявил о достижении нового торгового соглашения между США и Индией.
Согласно его заявлению, Вашингтон снизил пошлины на индийские товары с 25% до 18%, тогда как Индия обязалась постепенно снижать собственные тарифы до нулевого уровня и значительно увеличить закупки американских товаров — в частности в энергетическом, технологическом и аграрном секторах.
Впрочем, уже через несколько часов после заявления Трампа появилось уточнение со стороны индийской стороны.
Нарендра Моди подтвердил факт телефонного разговора с президентом США, однако не упомянул об отказе Индии от российской нефти.
В своем посте в соцсети Х Моди сосредоточился на теме снижения пошлин, развития торговли и стратегического партнерства между двумя странами.
Он также отметил важность сотрудничества между США и Индией для глобальной стабильности и мира, но никаких заявлений об энергетических ограничениях против России не сделал.