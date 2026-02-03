В ночь на 3 февраля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив 71 ракету и 450 беспилотников.

Под ударами оказались Киев и Киевщина, Одесса и область, Харьков, Днепр, Сумщина, а также Черкассы, Винница и Херсон.

Основными целями снова стали жилая застройка и объекты энергетической инфраструктуры, что привело к пожарам, разрушениям и массовым отключениям света.

Параллельно на международной арене прозвучали громкие заявления президента США по поводу Индии и российской нефти, которые впоследствии были частично опровергнуты индийской стороной.

Подробнее — в дайджесте главных событий ночи.

Атака на Киев

В ночь на 3 февраля российские войска осуществили баллистическую атаку на Киев. По информации ГСЧС, последствия зафиксированы сразу в нескольких районах города.

В Днепровском районе повреждена жилая пятиэтажка, а на другой локации произошел пожар на территории учреждения дошкольного образования.

В Дарницком районе из-за попадания возник пожар и разрушения на 26-м этаже многоэтажки — пострадал один человек.

В Шевченковском районе загорелась многоэтажка.

Также повреждения зафиксированы в Печерском и Деснянском районах, в частности на территории АЗС и административного здания.

По состоянию на утро все пожары ликвидированы, в целом в Киеве пострадали пять человек.

Атака на Обухов

Под вражеским ударом ночью 3 февраля также оказался Обуховский район Киевской области.

О последствиях атаки утром сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, в Обуховском районе повреждены девять объектов, в частности пять частных жилых домов, три транспортных средства и учебно-реабилитационный центр.

В одном из домов частично разрушена стена, взрывной волной также повреждено хозяйственное сооружение.

Предварительно известно о трех пострадавших лицах — женщине и двух мужчинах. Всем оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Атака на Одесскую область

Ночью российские войска атаковали Одесскую область. В результате в Одессе и на юге области зафиксированы масштабные аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

По его словам, удары пришлись по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

В результате атаки более 50 тыс. жителей временно остались без электроснабжения. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

Повреждены три жилых дома, складские и административные помещения, а также легковые автомобили.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Атака на Харьков

В ночь на 3 февраля оккупанты атаковали Харьков баллистикой и ударными дронами. Атака длилась более трех часов.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что основные удары были направлены по энергетической инфраструктуре, в частности в Слободском районе.

Из-за серьезных повреждений город вынужден прибегнуть к экстренным антикризисным решениям.

Чтобы избежать замерзания сетей, специалисты будут сливать теплоноситель в системах 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ.

Атака на Днепр

Взрывы в Днепре прогремели ночью на фоне предупреждений о баллистике и дронах.

Глава ОГА Александр Ганжа сообщил о пожарах и значительных разрушениях.

В частности, в Днепре поврежден инфраструктурный объект, частные дома, общежитие и трехэтажный жилой дом.

Кроме того, в общинах области возникли пожары, повреждены предприятия, гаражи и автомобили.

Никопольский район подвергся ударам FPV-дронами и артиллерией. Там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Атака на Сумщину

Этой ночью российские войска атаковали жилые кварталы Сумской области.

По информации главы ОГА Владимира Григорова, в Конотопской общине вражеский дрон попал в частный дом, вызвав масштабный пожар.

Из дома спасли трех человек, им оказывают помощь.

Еще двумя ударами повреждены многоэтажные дома в Сумской общине. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Взрывы в Черкассах

Взрывы в Черкассах прогремели на рассвете 3 февраля, ориентировочно в 06:47.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет мимо Умани в северо-западном направлении.

Впоследствии глава ОВА Игорь Табурец сообщил, что в пределах Черкасской области уничтожены две российские ракеты и четыре БпЛА.

От населения обращений о помощи пока не поступало.

Обследование территории продолжается.

Взрывы в Виннице

Утром также прогремели взрывы в Виннице. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры региона.

Перед этим Воздушные силы информировали о движении БПЛА в направлении Ладыжина, Теплика, Дашева и Тростянца, а также о ракетах в направлении области.

По сообщениям СМИ, первые взрывы прогремели около 06:30, повторные — около 07:00.

В результате атаки на Винницу обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Обстрел Херсона

В Херсоне в результате российского артобстрела одного из районов города пострадал мужчина.

Из-за попадания загорелся жилой четырехэтажный дом.

Спасатели ликвидировали пожар, работая под угрозой повторных атак.

Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Заявление Трампа об Индии и российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить импорт российской нефти, что, по словам американского лидера, может существенно повлиять на ход войны России против Украины.

Об этом Трамп сообщил 2 февраля в своей соцсети Truth Social после телефонного разговора с индийским премьером.

По его словам, стороны обсудили вопросы торговли, энергетики и возможные пути завершения войны в Украине.

Трамп заявил, что Моди якобы согласился отказаться от закупок российской нефти и вместо этого увеличить импорт энергоносителей из США, а также, вероятно, из Венесуэлы. Американский президент подчеркнул, что такой шаг может ослабить финансовые возможности России и способствовать прекращению боевых действий.

Кроме того, Трамп объявил о достижении нового торгового соглашения между США и Индией.

Согласно его заявлению, Вашингтон снизил пошлины на индийские товары с 25% до 18%, тогда как Индия обязалась постепенно снижать собственные тарифы до нулевого уровня и значительно увеличить закупки американских товаров — в частности в энергетическом, технологическом и аграрном секторах.

Впрочем, уже через несколько часов после заявления Трампа появилось уточнение со стороны индийской стороны.

Нарендра Моди подтвердил факт телефонного разговора с президентом США, однако не упомянул об отказе Индии от российской нефти.

В своем посте в соцсети Х Моди сосредоточился на теме снижения пошлин, развития торговли и стратегического партнерства между двумя странами.

Он также отметил важность сотрудничества между США и Индией для глобальной стабильности и мира, но никаких заявлений об энергетических ограничениях против России не сделал.

