Войска КНДР на Курщине бьют по Украине из артиллерии и ведут аэроразведку — ГУР
- Армия КНДР продолжает участвовать в войне против Украины в Курской области, где северокорейские солдаты осваивают современные технологии БпЛА и артиллерийскую разведку под российским командованием.
- По данным ГУР, около трех тысяч опытных военных уже вернулись в Северную Корею, чтобы стать инструкторами и передать полученные навыки ведения боевых действий всей своей армии.
Россия до сих пор использует контингент армии Северной Кореи для ведения полномасштабной войны против Украины.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Участие КНДР в войне РФ против Украины
По состоянию на январь 2026 года группировка северокорейских войск находится в Курской области России, с территории которой осуществляет атаки по приграничным украинским общинам, заявили в ГУР.
По информации разведки, в частности, под командованием россиян солдаты армии КНДР ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, выполняют задачи по аэро- и артиллерийской разведке, а также корректируют удары РСЗО.
– Фокус на освоении беспилотных технологий и получении опыта ведения современной войны – характерная черта и одна из ключевых целей участия армии КНДР в российско-украинской войне, – говорится в сообщении.
В ГУР рассказали, что в рамках договоренности между Россией и КНДР регулярно происходит ротация военных, дислоцированных в Курской области.
По данным разведки, за все время в КНДР уже вернулись около 3 тысяч опытных и обученных солдат. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы передать полученные навыки ведения войны всей армии КНДР, утверждает ГУР.
Стоит отметить, что в октябре 2024 года украинская военная разведка впервые сообщила о деталях подготовки и переброски войск Северной Кореи для участия в полномасштабной войне.