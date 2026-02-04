Россия до сих пор использует контингент армии Северной Кореи для ведения полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Участие КНДР в войне РФ против Украины

По состоянию на январь 2026 года группировка северокорейских войск находится в Курской области России, с территории которой осуществляет атаки по приграничным украинским общинам, заявили в ГУР.

По информации разведки, в частности, под командованием россиян солдаты армии КНДР ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, выполняют задачи по аэро- и артиллерийской разведке, а также корректируют удары РСЗО.

– Фокус на освоении беспилотных технологий и получении опыта ведения современной войны – характерная черта и одна из ключевых целей участия армии КНДР в российско-украинской войне, – говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что в рамках договоренности между Россией и КНДР регулярно происходит ротация военных, дислоцированных в Курской области.

По данным разведки, за все время в КНДР уже вернулись около 3 тысяч опытных и обученных солдат. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы передать полученные навыки ведения войны всей армии КНДР, утверждает ГУР.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года украинская военная разведка впервые сообщила о деталях подготовки и переброски войск Северной Кореи для участия в полномасштабной войне.

