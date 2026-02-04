Війська КНДР на Курщині б’ють по Україні з артилерії та ведуть аеророзвідку — ГУР
- Армія КНДР продовжує брати участь у війні проти України в Курській області, де північнокорейські солдати опановують сучасні технології БпЛА та артилерійську розвідку під російським командуванням.
- За даними ГУР, близько трьох тисяч досвідчених військових уже повернулися до Північної Кореї, щоб стати інструкторами та передати здобуті навички ведення бойових дій всій своїй армії.
Росія досі використовує контингент армії Північної Кореї для ведення повномасштабної війни проти України.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Участь КНДР у війні РФ проти України
Станом на січень 2026 року угруповання північнокорейських військ перебуває у Курській області Росії, з території якої здійснює атаки по прикордонних українських громадах, заявили у ГУР.
За інформацією розвідки, зокрема, під командуванням росіян солдати армії КНДР ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, виконують завдання з аеро- та артилерійської розвідки, а також коригують удари РСЗВ.
– Фокус на опановуванні безпілотних технологій і здобуття досвіду ведення сучасної війни – характерна риса та одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні, – йдеться у повідомленні.
У ГУР розповіли, що у рамках домовленості між Росією та КНДР регулярно відбувається ротація військових, дислокованих у Курській області.
За даними розвідки, за весь час до КНДР вже повернулись близько 3 тис. досвідчених і навчених солдатів. Більшість з них – стають військовими інструкторами, щоб передати здобуті навички ведення війни на всю армію КНДР, стверджує у ГУР.
Варто зазначити, що у жовтні 2024 року українська воєнна розвідка вперше повідомила про деталі підготовки та перекидання військ Північної Кореї для участі у повномасштабній війні.