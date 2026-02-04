Росія досі використовує контингент армії Північної Кореї для ведення повномасштабної війни проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Участь КНДР у війні РФ проти України

Станом на січень 2026 року угруповання північнокорейських військ перебуває у Курській області Росії, з території якої здійснює атаки по прикордонних українських громадах, заявили у ГУР.

За інформацією розвідки, зокрема, під командуванням росіян солдати армії КНДР ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, виконують завдання з аеро- та артилерійської розвідки, а також коригують удари РСЗВ.

– Фокус на опановуванні безпілотних технологій і здобуття досвіду ведення сучасної війни – характерна риса та одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні, – йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що у рамках домовленості між Росією та КНДР регулярно відбувається ротація військових, дислокованих у Курській області.

За даними розвідки, за весь час до КНДР вже повернулись близько 3 тис. досвідчених і навчених солдатів. Більшість з них – стають військовими інструкторами, щоб передати здобуті навички ведення війни на всю армію КНДР, стверджує у ГУР.

Варто зазначити, що у жовтні 2024 року українська воєнна розвідка вперше повідомила про деталі підготовки та перекидання військ Північної Кореї для участі у повномасштабній війні.

