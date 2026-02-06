Європейська комісія презентувала проєкт 20 пакета санкцій ЄС проти Росії, де акцент зробили на енергетиці, фінансових послугах та торгівлі.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

20 пакет санкцій ЄС проти РФ

Новий пакет антиросійських санкцій зосереджений на російському експорті енергоносіїв, обмежить фінансові послуги та запровадить низку торговельних обмежень.

20 пакет санкцій перед затведженням Радою ЄС мають обговорити. Документ мають одностайно підтримати всі 27 держав Європейського Союзу.

– Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. У сфері енергетики ми запроваджуємо повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти, – йдеться в заяві Урсули фон дер Ляєн.

Новий санкційни пакет має ще більше скоротить доходи Росії від енергоносіїв і ускладнить пошук покупців для її нафти.

За словами президентки Єврокомісії, судноплавство є глобальним бізнесом, а тому має бути повна заборона для Росії в координації з партнерами-однодумцями після рішення G7.

До санкційного списку, за словами фон дер Ляєн, внесли ще 43 судна російського тіньового флоту. Тож загальна кількість підсанкційних суден сягає 640 одиниць.

Нові санкції мають ускладнити Росії купівлю танкерів та додають заборону на надання технічного обслуговування та інших послуг для танкерів для зрідженого природнього газу та криголамів. Це також значно заважатиме російському експорту.

– Це доповнює нашу заборону на імпорт скрапленого газу, узгоджену 19 пакетом та Регламентом RepowerEU, – наголошує Урсула фон дер Ляєн.

Обмеження банківської системи РФ

Також у новому пакеті санкцій проти ЄС прописані обмеження для банківської системи Росії та її здатності створювати альтернативні платіжні канали.

– Ми вносимо до списку ще 20 російських регіональних банків, і ми вживатимемо заходів проти криптовалют, компаній, які ними торгують, та платформ, які роблять можливою торгівлю криптовалютами, щоб закрити шлях для обходу санкцій, – наголосила президентка Єврокомісії.

Санкції працюватимуть і проти декількох банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі підсанкційними товарами.

Заборони на товари та послуги з РФ

Таокж санкції вводять нові заборони на товари та послуги – від гуми до тракторів та послуг з кібербезпеки, на суму понад €360 млн.

– Ми також запроваджуємо нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критично важливих мінералів, які ще не перебувають під санкціями, на суму понад €570 млн. І ми запроваджуємо подальші обмеження на експорт товарів та технологій, зокрема на матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки, – йдеться в заяві Урсули фон дер Ляєн.

Запроваджується квота на аміак для обмеження існуючого імпорту.

Джерело : Європейська правда

