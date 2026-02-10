Российская Федерация пытается манипулировать близкими и родными пленных украинцев, чтобы получить доступ к нелегальным терминалам Starlink.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Как РФ манипулирует родными пленных украинцев ради Starlink

Отмечается, что после того, как Минобороны и инженеры SpaceX смогли отключить нелегальные терминалы Starlink, армия страны-агрессора осталась без возможности наносить значительный ущерб в тылу благодаря организованной связи для военных подразделений и дронов-камикадзе.

– Ища выход из затруднительного положения, в котором оказались, оккупанты обратили внимание на семьи пленных. Зафиксированы случаи угроз и требований официально регистрировать на себя терминалы Starlink. Затем эта техника должна быть использована против Украины и украинцев, – говорится в сообщении.

Коордштаб подчеркнул, что сотрудничество с врагом – чрезвычайно опасно. К тому же официальная регистрация вражеского терминала позволяет легко идентифицировать того, кто это сделал, ведь для этого процесса нужно удостоверить свою личность.

– Враг использует уязвимость семей. Им безразлична судьба украинцев: для них это одноразовый ресурс. В случае, если терминал используется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру и уносят жизни, факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности, – предупредили в КШППВ.

Там посоветовали в случае получения предложений или угроз с требованием регистрировать Starlink на себя или при любом другом случае шантажа со стороны врага без промедления обращаться в Координационный штаб и правоохранительные структуры.

– Мы посоветуем, что делать, чтобы не нанести вред себе и близким, – подытожили в сообщении.

Напомним, спикер Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что отключение для россиян системы спутниковой связи Starlink создало значительные проблемы врагу. Так, больше они не могут продвигаться небольшими штурмовыми группами под прикрытием дронов.

Ранее в ISW прогнозировали, что блокировка Starlink замедлит удары РФ по украинской логистике.

