Росія використовує тему мирних переговорів щодо України як інструмент політичних маніпуляцій, не маючи наміру припиняти війну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на щорічний звіт Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Росія намагається виграти час переговорами

У документі зазначено, що Кремль зберігає довгострокові військові цілі у війні проти України, а посилення риторики щодо переговорів є тактичним кроком.

— Росія ставить перед собою довгострокові оперативні цілі у своїй війні проти України. Це підтверджує, що нещодавнє посилення риторики мирних переговорів – це лише тактика, щоб виграти час, – ідеться у звіті.

За даними розвідки, Москва доручила державним установам демонструвати відкритість до співпраці зі США.

Основною метою є відновлення повноцінних двосторонніх відносин, що може полегшити доступ до санкційних товарів, відновити прямі авіасполучення та створити нові можливості для операцій впливу.

Розвідка також вважає, що Кремль прагне представити себе відповідальною ядерною державою та використати це для початку ширших переговорів із безпеки, зокрема щодо обмеження діяльності НАТО.

Економічні та військові розрахунки Москви

У звіті зазначається, що послаблення санкцій є критично важливим для російської економіки, яка стикається зі скороченням видобутку нафти, зростанням вартості кредитів та низьким рівнем інвестицій.

Розвідка вважає, що військово-промисловий комплекс РФ і надалі становитиме загрозу навіть після можливого укладення мирної угоди, а Москва може готуватися до нових конфліктів.

Водночас економічна ситуація в Росії погіршується: спостерігається падіння споживчих настроїв, а всередині правлячої еліти посилюються розбіжності щодо економічної політики.

Повний економічний колапс при цьому оцінюється як малоймовірний.

