В США похитили 84-летнюю Нэнси Гатри — мать ведущей телешоу Сегодня на NBC Саванны Гатри.

Об инциденте сообщает Axios.

Похищение матери ведущей NBC: что известно

По имеющейся информации, женщину похитили из ее дома недалеко от города Тусон в штате Аризона.

В последний раз Нэнси Гатри видели 31 января, когда родственник подвез ее домой, а уже на следующий день ее начали считать пропавшей.

Семья получила по почте открытку с требованием выкупа, в которой указан крайний срок — понедельник в 17:00.

Полиция сообщила, что на данный момент подозреваемых в похищении не установлено, продолжаются поисковые мероприятия и сбор информации.

Саванна Гатри вместе с братьями и сестрами записала видеообращение к похитителю, заявив, что семья готова выполнить требования.

View this post on Instagram A post shared by Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

В своем обращении телеведущая также призвала общественность сообщать правоохранителям о любой подозрительной информации.

