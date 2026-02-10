В США похитили мать ведущей NBC: семья получила требование выкупа
- В Аризоне похитили 84-летнюю мать ведущей NBC Саванны Гатри.
- Семья получила требование выкупа с указанным сроком.
В США похитили 84-летнюю Нэнси Гатри — мать ведущей телешоу Сегодня на NBC Саванны Гатри.
Об инциденте сообщает Axios.
Похищение матери ведущей NBC: что известно
По имеющейся информации, женщину похитили из ее дома недалеко от города Тусон в штате Аризона.
В последний раз Нэнси Гатри видели 31 января, когда родственник подвез ее домой, а уже на следующий день ее начали считать пропавшей.
Семья получила по почте открытку с требованием выкупа, в которой указан крайний срок — понедельник в 17:00.
Полиция сообщила, что на данный момент подозреваемых в похищении не установлено, продолжаются поисковые мероприятия и сбор информации.
Саванна Гатри вместе с братьями и сестрами записала видеообращение к похитителю, заявив, что семья готова выполнить требования.
В своем обращении телеведущая также призвала общественность сообщать правоохранителям о любой подозрительной информации.