У США викрали 84-річну Ненсі Гатрі — матір ведучої телешоу Сьогодні на NBC Саванни Гатрі.

Про інцидент повідомляє Axios.

Викрадення матері ведучої NBC: що відомо

За наявною інформацією, жінку викрали з її дому поблизу міста Тусон у штаті Аризона.

Востаннє Ненсі Гатрі бачили 31 січня, коли родич підвіз її додому, а вже наступного дня її почали вважати зниклою.

Родина отримала поштою листівку з вимогою викупу, у якій зазначено крайній термін — понеділок о 17:00.

Поліція повідомила, що наразі підозрюваних у викраденні не встановлено, тривають пошукові заходи та збір інформації.

Саванна Гатрі разом із братами та сестрами записала відеозвернення до викрадача, заявивши, що родина готова виконати вимоги.

У своєму зверненні телеведуча також закликала громадськість повідомляти правоохоронців про будь-яку підозрілу інформацію.

