У США викрали матір ведучої NBC: родина отримала вимогу викупу
- В Аризоні викрали 84-річну матір ведучої NBC Саванни Гатрі.
- Родина отримала вимогу викупу із зазначеним терміном.
У США викрали 84-річну Ненсі Гатрі — матір ведучої телешоу Сьогодні на NBC Саванни Гатрі.
Про інцидент повідомляє Axios.
Викрадення матері ведучої NBC: що відомо
За наявною інформацією, жінку викрали з її дому поблизу міста Тусон у штаті Аризона.
Востаннє Ненсі Гатрі бачили 31 січня, коли родич підвіз її додому, а вже наступного дня її почали вважати зниклою.
Родина отримала поштою листівку з вимогою викупу, у якій зазначено крайній термін — понеділок о 17:00.
Поліція повідомила, що наразі підозрюваних у викраденні не встановлено, тривають пошукові заходи та збір інформації.
Саванна Гатрі разом із братами та сестрами записала відеозвернення до викрадача, заявивши, що родина готова виконати вимоги.
View this post on Instagram
У своєму зверненні телеведуча також закликала громадськість повідомляти правоохоронців про будь-яку підозрілу інформацію.