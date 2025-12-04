Россия отправляет украинских детей, которых похищает с временно оккупированных территорий Украины, в так называемые лагеря перевоспитания. Как оказалось, такие теперь есть не только в РФ, Беларуси и на ВОТ, но и в Северной Корее.

Об этом эксперт по международному правосудию и юридическому анализу Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская рассказала на слушаниях в Сенате США.

Депортация украинских детей в Северную Корею: что известно

Екатерина Рашевская рассказала о 165 задокументированных лагерях перевоспитания, где украинских детей милитаризируют и русифицируют.

Она также проиллюстрировала свое выступление фотографиями 12-летнего мальчика Мишу из оккупированной части Донецкой области и 16-летней Лизы из оккупированного Симферополя в Крыму.

Рашевская отметила, что россияне отправили этих детей в лагерь Сонгдовон в Северной Корее, который находится в 9 тыс. километров от их дома.

– В этом лагере детей учили уничтожать японских военных и знакомили с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на американский корабль Пуэбло, убив и ранив девять американских солдат, – подчеркнула Рашевская.

Правозащитница добавила, что РФ представляет вывоз украинских детей как эвакуацию, однако согласно международному гуманитарному праву, эвакуация детей является четко регулируемым процессом.

По правилам, Россия как страна-оккупант должна была принять все возможные меры для того, чтобы семьи могли воссоединиться. Также она должна была бы подать список эвакуированных детей в Международный комитет Красного Креста.

Также россияне должны регулярно оценивать основания для содержания детей и немедленно возвращать их, как только исчезнет необходимость.

Также на специальных слушаниях Комитета по ассигнованиям в Сенате США американские законодатели представили отчеты, подтверждающие системный характер преступлений по депортации украинских детей, и призвали к усилению механизмов возвращения несовершеннолетних.

В слушаниях принимали участие сенаторы Ричард Блюменталь и Эми Клобучар, а также члены Палаты представителей Майкл Маккол и Брайан Фицпатрик. К

Они рассматривали необходимость финансирования программ по идентификации и возвращению детей, а также привлечения РФ к ответственности.

В частности, сенатор Эми Клобучар в своем докладе подчеркнула масштабы преступления.

Она вспомнила свою встречу с Папой Римским и спасенными украинскими детьми в Риме.

– Я стояла рядом с Вероникой, которую удерживали в России против ее воли… Это трагические истории детства, навсегда измененного жестокостью. Мы должны знать, как этих детей перемещают через 200 объектов в России, – подчеркнула сенатор.

Также она озвучила данные исследователей Йельского университета о существовании разветвленной сети лагерей для так называемого перевоспитания на территории РФ и оккупированного Крыма.

По ее словам, в этой ситуации чрезвычайно важен двухпартийный закон Abducted Ukrainian Children Recovery and Accountability Act, который предусматривает создание механизмов для розыска и реабилитации похищенных несовершеннолетних.

В свою очередь сенатор Ричард Блюменталь и конгрессмен Брайан Фицпатрик сосредоточились на юридических аспектах и санкционном давлении.

Они подчеркнули, что действия россиян подпадают под определение геноцида, ведь они направлены на стирание национальной идентичности украинских детей через принудительное перевоспитание.

– Это не побочный эффект войны. Это обдуманное, управляемое государством и одно из самых ярких проявлений террора, которые мы видели в этой войне. С февраля 2022 года украинские власти задокументировали не менее 19 546 случаев насильственного похищения детей из их семей и перевозки их в Россию или на оккупированные Россией территории, – рассказал Блюменталь.

Между тем глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол в своей речи призвал не прекращать поддержку Украины, ведь вопрос возвращения детей является не только политическим, но и моральным долгом США.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН голосами 91 страны приняла резолюцию, которая требует, чтобы Россия немедленно и без каких-либо дополнительных условий вернула всех незаконно депортированных украинских детей.

Фото: скриншот трансляции

