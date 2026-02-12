Вікторія Тарасова
Дроны атаковали НПЗ Лукойла в российской Ухте
Главное
- Дроны атаковали НПЗ Лукойла в Ухте, республика Коми.
- В городе прогремели взрывы, на заводе возник пожар.
Утром 12 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании Лукойл в российском городе Ухта в республике Коми.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей и российские ведомства.
Атака на НПЗ Лукойла в Ухте 12 февраля: что известно
По словам очевидцев, в городе прогремело несколько взрывов, после чего на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар.
Местные жители сообщают, что атака была осуществлена беспилотниками.
Местные власти подтвердили факт атаки дронов на Ухту и заявили, что к месту происшествия направлены оперативные службы.
Кроме того, по информации Росавиации, в Ухте временно закрыли аэропорт.
По данным местных Telegram-каналов, в городе также эвакуировали отдельные образовательные учреждения и организации.
Официальной информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.
