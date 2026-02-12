Утром 12 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании Лукойл в российском городе Ухта в республике Коми.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей и российские ведомства.

Атака на НПЗ Лукойла в Ухте 12 февраля: что известно

По словам очевидцев, в городе прогремело несколько взрывов, после чего на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

Местные жители сообщают, что атака была осуществлена беспилотниками.

Местные власти подтвердили факт атаки дронов на Ухту и заявили, что к месту происшествия направлены оперативные службы.

Кроме того, по информации Росавиации, в Ухте временно закрыли аэропорт.

По данным местных Telegram-каналов, в городе также эвакуировали отдельные образовательные учреждения и организации.

Официальной информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.