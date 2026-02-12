Утром 12 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании Лукойл в российском городе Ухта в республике Коми.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей и российские ведомства.

Атака на НПЗ Лукойла в Ухте 12 февраля: что известно

По словам очевидцев, в городе прогремело несколько взрывов, после чего на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

Сейчас смотрят

Местные жители сообщают, что атака была осуществлена беспилотниками.

НПЗ Лукойлу в Ухті на карті

НПЗ Лукойлу в Ухті на карті

Местные власти подтвердили факт атаки дронов на Ухту и заявили, что к месту происшествия направлены оперативные службы.

Кроме того, по информации Росавиации, в Ухте временно закрыли аэропорт.

По данным местных Telegram-каналов, в городе также эвакуировали отдельные образовательные учреждения и организации.


Официальной информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.

Читайте также
Взрывы и эвакуация: в Волгоградской области загорелся арсенал армии РФ в Котлубани
Атака дронів у Росії

Связанные темы:

Война в УкраинеЗаводнефть
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.