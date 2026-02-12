Уранці 12 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії Лукойл у російському місті Ухта в республіці Комі.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів та російські відомства.

Атака на НПЗ Лукойлу в Ухті 12 лютого: що відомо

За словами очевидців, у місті пролунало кілька вибухів, після чого на території нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Місцеві жителі повідомляють, що атака була здійснена безпілотниками.

Місцева влада підтвердила факт атаки дронів на Ухту та заявила, що до місця події направлені оперативні служби.

Крім того, за інформацією Росавіації, в Ухті тимчасово закрили аеропорт.

За даними місцевих Telegram-каналів, у місті також евакуювали окремі освітні заклади та організації.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі немає.

