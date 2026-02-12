Уранці 12 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії Лукойл у російському місті Ухта в республіці Комі.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів та російські відомства.

Атака на НПЗ Лукойлу в Ухті 12 лютого: що відомо

За словами очевидців, у місті пролунало кілька вибухів, після чого на території нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Місцеві жителі повідомляють, що атака була здійснена безпілотниками.

НПЗ Лукойлу в Ухті на карті

Місцева влада підтвердила факт атаки дронів на Ухту та заявила, що до місця події направлені оперативні служби.

Крім того, за інформацією Росавіації, в Ухті тимчасово закрили аеропорт.

За даними місцевих Telegram-каналів, у місті також евакуювали окремі освітні заклади та організації.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі немає.

Атака дронів у Росії

