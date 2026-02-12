В Волгограде Российской Федерации приостановил работу нефтеперерабатывающий завод, по которому ударили украинские дроны.

Об этом пишет Reuters.

Атака дронов на Волгоградский НПЗ: что известно

Отмечается, что два источника сообщили изданию, что в результате удара ВСУ по НПЗ поражено ключевое оборудование.

Речь идет об установке первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощности завода.

По данным издания, мощность CDU-1 составляет примерно 18 600 тонн в день, или около 140 тыс. баррелей в день.

Журналисты обнаружили, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти.

Это составляет около 5% от общего объема нефтепереработки в России, поэтому этот завод является крупным производителем топлива. Также в прошлом году он выпустил 6 млн тонн дизеля, 1,9 млн тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 февраля в Волгограде прогремели взрывы после атаки беспилотников.

В сети появилось видео, где можно заметить сильный пожар, который разгорелся сразу после атаки.

Сообщалось, что удар был нанесен по местному НПЗ.

В Генштабе позже подтвердили, что в ночь на 11 февраля Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Волгоградский, задействованный в обеспечении оккупационных войск РФ.

