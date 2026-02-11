Дроны атаковали НПЗ в Волгограде: вспыхнул масштабный пожар
- Российские СМИ заявляют об атаке на Волгоградский НПЗ.
- Официальных комментариев от властей и экстренных служб РФ нет.
- Волгоградский НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России.
Российские пропагандистские СМИ сообщают об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде.
Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.
Атака на Волгоградский НПЗ 11 февраля: что известно
По сообщениям российских ресурсов, в ночь на 11 февраля в районе Волгоградского нефтеперерабатывающего завода прогремела серия взрывов.
Местные жители заявляли о массированной атаке беспилотников.
Губернатор Волгоградской области подтвердил факт пожара на территории завода на юге города.
По его словам, подразделения ПВО РФ якобы отражали атаку дронов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.
Также сообщалось о повреждении квартиры в городе Волжский и падении БПЛА на территории детского сада.
По предварительным данным, пострадавших нет.
По результатам OSINT-анализа ASTRA, поражено предприятие Лукойл-Волгограднефтепереработка в Красноармейском районе Волгограда.
Один из снимков пожара, как утверждается, сделан с Загорской улицы — примерно в 31 км от места возгорания.
На фото видно возгорание на территории НПЗ по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, 55.
По подсчетам ASTRA, это как минимум девятая атака на этот завод с начала полномасштабной войны.
В то же время независимого подтверждения масштаба повреждений пока нет.
Что известно о Волгоградском НПЗ
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Волгоград и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки на юге России.
Завод входит в структуру компании Лукойл и специализируется на переработке сырой нефти с производством бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других нефтепродуктов.
Предприятие имеет стратегическое значение для топливного обеспечения региона и логистики российской армии, поскольку обеспечивает топливом южные и центральные области РФ.