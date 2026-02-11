Российские пропагандистские СМИ сообщают об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Атака на Волгоградский НПЗ 11 февраля: что известно

По сообщениям российских ресурсов, в ночь на 11 февраля в районе Волгоградского нефтеперерабатывающего завода прогремела серия взрывов.

Местные жители заявляли о массированной атаке беспилотников.

Губернатор Волгоградской области подтвердил факт пожара на территории завода на юге города.

По его словам, подразделения ПВО РФ якобы отражали атаку дронов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось о повреждении квартиры в городе Волжский и падении БПЛА на территории детского сада.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По результатам OSINT-анализа ASTRA, поражено предприятие Лукойл-Волгограднефтепереработка в Красноармейском районе Волгограда.

Один из снимков пожара, как утверждается, сделан с Загорской улицы — примерно в 31 км от места возгорания.

На фото видно возгорание на территории НПЗ по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, 55.

По подсчетам ASTRA, это как минимум девятая атака на этот завод с начала полномасштабной войны.

В то же время независимого подтверждения масштаба повреждений пока нет.

Что известно о Волгоградском НПЗ

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Волгоград и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки на юге России.

Завод входит в структуру компании Лукойл и специализируется на переработке сырой нефти с производством бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других нефтепродуктов.

Предприятие имеет стратегическое значение для топливного обеспечения региона и логистики российской армии, поскольку обеспечивает топливом южные и центральные области РФ.

