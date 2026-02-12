Роботу Волгоградського НПЗ паралізовано після удару українських дронів – Reuters
- Пошкодження установки CDU-1 зупинило до 40% виробничих потужностей одного з ключових НПЗ Росії.
- Удар по заводу напряму вдарив по паливному забезпеченню окупаційних військ РФ.
У Волгограді Російської Федерації призупинив родобу нафтопереробний завод, по якому вдарили українські дрони.
Про це пише Reuters.
Атака дронів на Волгоградських НПЗ: що відомо
Зазначається, що два джерела повідомили виданню, що внаслідок удару ЗСУ на НПЗ уражене ключове обладнання.
Мова йде про установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужності заводу.
За даними видання, потужність CDU-1 становить приблизно 18 600 тонн на день, або близько 140 тис. барелів на день.
Журналісти виявили, що 2024 року Волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн тонн нафти.
Це становить близько 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії, тож цей завод є великим виробником палива. Також минулого року він випустив 6 млн тонн дизеля, 1,9 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.
Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 лютого у Волгограді прогриміли вибухи після атаки безпілотників.
У мережі з’явилось відео, де можна помітити сильну пожежу, яка розгорілась одразу після атаки.
Повідомлялось, що удару було завдано по місцевому НПЗ.
В Генштабі пізніше підтвердили, що в ніч проти 11 лютого Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Волгоградський, задіяний у забезпеченні окупаційних військ РФ.