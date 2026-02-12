У Волгограді Російської Федерації призупинив родобу нафтопереробний завод, по якому вдарили українські дрони.

Про це пише Reuters.

Атака дронів на Волгоградських НПЗ: що відомо

Зазначається, що два джерела повідомили виданню, що внаслідок удару ЗСУ на НПЗ уражене ключове обладнання.

Мова йде про установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужності заводу.

За даними видання, потужність CDU-1 становить приблизно 18 600 тонн на день, або близько 140 тис. барелів на день.

Журналісти виявили, що 2024 року Волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн тонн нафти.

Це становить близько 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії, тож цей завод є великим виробником палива. Також минулого року він випустив 6 млн тонн дизеля, 1,9 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 лютого у Волгограді прогриміли вибухи після атаки безпілотників.

У мережі з’явилось відео, де можна помітити сильну пожежу, яка розгорілась одразу після атаки.

Повідомлялось, що удару було завдано по місцевому НПЗ.

В Генштабі пізніше підтвердили, що в ніч проти 11 лютого Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Волгоградський, задіяний у забезпеченні окупаційних військ РФ.

