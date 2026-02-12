Запустили ракети Фламінго: ЗСУ уразили арсенал боєприпасів та завод Прогрес у РФ
- ЗСУ ракетами FP-5 Фламінго уразили один з найбільших арсеналів ГРАУ МО РФ у Волгоградській області з потужною вторинною детонацією.
- Паралельно під ударами опинилися оборонний завод Прогрес, склади боєприпасів та інші військові об’єкти РФ.
У ніч проти 12 лютого ЗСУ уразили арсенал зберігання боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі Котлубаня за допомогою ракет Фламінго.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Що відомо про масштабну нічну операцію ЗСУ
Зазначається, що арсенал комплексного зберігання ракет у ГРАУ Міноборони РФ у Котлубані є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.
– Зафіксовано потужні вибухи на території об’єкту з подальшою вторинною детонацією. Масштаби збитків уточнюються. Крім того, у н. п. Мічурінськ (Тамбовська область, РФ) було уражене підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем Мічуринський завод Прогрес. Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ, – розповіли у Генштабі.
Попередньо відомо про пожежу на території заводу, однак результати й масштаб завданих збитків ще уточнюються.
Збройні сили також уразили склади боєприпасів ворога на ТОТ Запорізької області у районі Терпіння та Розівки.
Там зауважують, що наразі змогли підтвердити, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу Волгоградський у Волгоградській області РФ пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, елементи АВТ-3 та інфраструктурні об’єкти на території.
– На інших об’єктах, зокрема вторинної переробки, знижено навантаження або відбулась зупинка. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, – підсумували у повідомленні.
Сили оборони попередили, що й надалі системно здійснюватимуть заходи для послаблення бойового потенціалу росіян.
Нагадаємо, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ утримують ключові рубежі та контролюють ситуацію на гарячих напрямках.