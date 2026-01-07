О ядерном оружии речи не идет: Зеленский о европейских гарантиях безопасности для Украины
- Владимир Зеленский сообщил, что европейские гарантии безопасности для Украины пока не предусматривают применение ядерного зонтика.
- Приоритетными направлениями обсуждений являются усиление ПВО, совместное производство вооружения и финансовая поддержка для повышения обороноспособности ВСУ.
В рамках европейских гарантий безопасности для Украины не обсуждается так называемый ядерный зонтик, но речь идет о многокомпонентных мерах для поддержания обороноспособности и сдерживания новой агрессии России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами.
Зеленский о европейских гарантиях безопасности для Украины
У главы государства спросили, готовы ли Великобритания и Франция расширить свой ядерный зонтик на Украину в рамках гарантий безопасности после завершения войны или обсуждается только сдерживающий контингент.
В ответ Зеленский отметил, что сейчас речь не идет о ядерном оружии.
— Что касается гарантий безопасности от европейских партнеров и США: мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, — заявил президент Украины.
По его словам, отдельный трек обсуждений — это усиление противовоздушной обороны, украинской армии и дополнительное финансирование для личного состава.
Как утверждает глава государства, для Украины очень важен большой процент укомплектованности бригад.
Кроме этого, продолжаются разговоры о некоторых лицензиях, которые нужны Украине для копродукции, то есть совместного производства.
7 января Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете Европейского Союза.
Днем ранее, 6 января, Зеленский находился в Париже для встречи стран Коалиции желающих, которые подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины по итогам переговоров.