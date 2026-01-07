В рамках европейских гарантий безопасности для Украины не обсуждается так называемый ядерный зонтик, но речь идет о многокомпонентных мерах для поддержания обороноспособности и сдерживания новой агрессии России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами.

Зеленский о европейских гарантиях безопасности для Украины

У главы государства спросили, готовы ли Великобритания и Франция расширить свой ядерный зонтик на Украину в рамках гарантий безопасности после завершения войны или обсуждается только сдерживающий контингент.

В ответ Зеленский отметил, что сейчас речь не идет о ядерном оружии.

— Что касается гарантий безопасности от европейских партнеров и США: мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, — заявил президент Украины.

По его словам, отдельный трек обсуждений — это усиление противовоздушной обороны, украинской армии и дополнительное финансирование для личного состава.

Как утверждает глава государства, для Украины очень важен большой процент укомплектованности бригад.

Кроме этого, продолжаются разговоры о некоторых лицензиях, которые нужны Украине для копродукции, то есть совместного производства.

7 января Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете Европейского Союза.

Днем ранее, 6 января, Зеленский находился в Париже для встречи стран Коалиции желающих, которые подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины по итогам переговоров.