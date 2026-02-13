Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у п’ятницю, що він проводить переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного щита.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейська “ядерна парасолька”

Мерц заявив, що розпочав перші переговори з Еммануелем Макроном про європейську програму ядерного стримування, яка буде інтегрована в систему спільного використання ядерної зброї в межах НАТО.

Зараз дивляться

За його словами, обговорення щодо спільного ядерного стримування не означають, що Європа більше не покладається на захист НАТО, а показують те, що європейці прагнуть зміцнити власну оборону.

Німецький канцлер також закликав до подальшого обговорення статті 42 договорів ЄС, яка стосується взаємної допомоги у разі збройного нападу на Європу. А ще очільник німецького уряду закликав Європу відновити відносини зі своїм союзником — Сполученими Штатами.

— Ми робимо це, не відмовляючись від НАТО. Ми робимо це, створюючи міцний, самодостатній європейський стовп у рамках альянсу, — сказав Мерц у промові на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки.

Раніше медіа повідомляли, що Макрон начебто у лютому планує запропонувати французьку “ядерну парасольку” решті Європи. Про це президент Франції говорив у 2025 році. Він тоді нагадав, що американці тримають ядерні бомби на літаках у Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.